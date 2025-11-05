¡Erling Haaland apunta al Real Madrid! Podría ocupar el lugar de Vinícius Júnior tras activarse su cláusula de rescisión

Las tensiones entre Vinícius Júnior y el entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, parecen haber llegado al límite, generando serias dudas sobre el futuro del brasileño en el club. La relación comenzó a deteriorarse cuando Vinícius reaccionó con enfado al ser sustituido durante El Clásico contra el Barcelona. Aunque posteriormente emitió una disculpa pública en redes sociales por su arrebato, notablemente dejó fuera de su mensaje a Alonso.

La situación se complicó aún más cuando The Athletic publicó un artículo el mismo día de su disculpa, criticando el liderazgo y la disciplina de Alonso. La nota citaba a una fuente anónima cercana al equipo que afirmaba que Alonso “cree que es Pep Guardiola”. El informe, presuntamente vinculado al entorno de Vinícius, enfureció a la directiva del Real Madrid.

Las tensiones se intensificaron en el siguiente partido contra el Valencia, cuando Vinícius cobró un penalti que había sido asignado a Kylian Mbappé y lo falló. Sus acciones fueron vistas como una falta de respeto tanto hacia Alonso como hacia sus compañeros, aumentando la fricción dentro del vestuario.

Tras una serie de problemas fuera del campo y comportamientos polémicos del jugador de 25 años, la paciencia del presidente Florentino Pérez parece haberse agotado. Con la confianza entre Vinícius y la directiva supuestamente irreparable, el Madrid está considerando seriamente ofertas por el delantero, lo que podría poner fin a su etapa en el Santiago Bernabéu.