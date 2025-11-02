Erling Haaland advierte a Pep Guardiola sobre 'manejadores descontentos de Fantasy Football' después de que el técnico del Manchester City sacara al delantero estrella cuando estaba logrando un hat-trick durante la victoria sobre Bournemouth

Además de expresar su alivio por reclamar los tres puntos contra los Cherries, una semana después de perder en Aston Villa, Erling Haaland bromeó diciendo que algunos aficionados al fútbol habrían querido más de él en términos de puntos en Fantasy Football.

Le dijo a Sky Sports: "Victoria importante. Es bueno recuperarse después de perder un mal partido fuera de casa. Fue agradable. Traté de contribuir al equipo haciendo mi trabajo. Es bueno ganar. Ahora vienen dos partidos más importantes, así que sigan enfocados. No marqué el último partido. Trato de ayudar al equipo a ganar. Ese es mi objetivo y, ya sea marcando o ayudando a ganar duelos, no importa. Quiero ayudar al equipo a mejorar, ese es mi trabajo."

Sobre haber sido sustituido cuando estaba en un hat-trick, respondió, "¡Probablemente había algunos gestores de fantasy que no estaban tan contentos!"