Erik ten Hag regresa al banquillo con un sorprendente nuevo rol tras su salida del Bayer Leverkusen

El martes, el FC Twente confirmó que Erik ten Hag retomará su trabajo en el club a partir de febrero, antes de asumir oficialmente el cargo de director técnico al inicio de la temporada 2026-27.

En un comunicado, el club indicó: "Erik ten Hag (55) se unirá al FC Twente el 1 de febrero con un contrato hasta mediados de 2028. A partir de la temporada 2026-2027, Ten Hag sucederá al actual director técnico Jan Streuer, quien anunció recientemente su retiro al finalizar esta temporada. Ten Hag ya comenzará a trabajar en la organización de fútbol del club de cara a la nueva temporada."

"Ten Hag regresa al club donde inició su carrera profesional. Disfrutó de gran éxito como jugador en el FC Twente y ocupó sus primeros cargos como entrenador en la entidad."

El propio Ten Hag comentó: "Es maravilloso y especial volver al FC Twente, donde he sido aficionado en Het Diekman desde niño. Mi carrera futbolística y como entrenador comenzó aquí. Con mi experiencia en desarrollo juvenil, construcción de equipos y cultura deportiva de élite, quiero fortalecer la base técnica del club junto con la Junta de Supervisión, la dirección y el personal, para que el FC Twente pueda alcanzar de manera sostenible todo su potencial como emblema regional."

El director general del club, Dominique Scholten, añadió: "Estamos encantados de dar la bienvenida a Erik ten Hag. A partir de la próxima temporada, sucederá a Jan Streuer, quien ha contribuido enormemente al estado actual del FC Twente durante los últimos cinco años y medio, y le estamos profundamente agradecidos por ello."

"Erik cuenta con un historial increíble en el fútbol y mantiene un vínculo muy fuerte con el club. Ha desempeñado roles como entrenador juvenil, jefe de academia, asistente y, posteriormente, entrenador principal y gerente técnico en clubes de renombre tanto nacionales como internacionales. Durante los últimos meses hemos mantenido contacto regular, y nuestras conversaciones revelaron rápidamente su fuerte ambición de desarrollar aún más al FC Twente. Esta visión se alinea con la estrategia que presentamos recientemente, elevando los estándares y profesionalizando la organización del fútbol. El año pasado dimos el primer paso en esta dirección con la llegada de Tim Gilissen."