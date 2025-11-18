Eric Ramsay y la noche en la que Minnesota United paralizó la MLS: “Fue el deporte en su máxima expresión”

Eric Ramsay, director técnico de Minnesota United, decide mantener la mesura. A unos días de enfrentar a San Diego FC en las semifinales de la conferencia oeste de la MLS, relata los últimos instantes del encuentro contra Seattle Sounders, que trasladaron a una interminable tanda de penales. Es quizá una de las noches que quedarán para la historia de una franquicia con menos de diez años de existencia en Major League Soccer de los Estados Unidos: habían destronado a uno de los clubes referentes, acostumbrados a estos escenarios.

“Fue el deporte en su máxima expresión, fue Minnesota en su máxima expresión y, como dije, estoy seguro que fue una noche inolvidable para todos los que estuvieron ahí, y me incluyo. Estoy seguro de que será una de las noches más memorables que tendré como entrenador. Y nuevamente, fue el deporte en su esencia, ¿no? Un equipo que parecía ser el desfavorecido desde el inicio, que tuvo que superar dificultades una y otra vez para ganar un partido en circunstancias improbables. Esa es la razón por la que todos seguimos el deporte de la manera en que lo hacemos”, menciona Ramsay a GOAL en charla vía Zoom.

“Así que formar parte de eso, además de algunas otras ocasiones similares que hemos vivido aquí en Minnesota en solo dos años, es una muy buena forma de cerrar la temporada en casa, si es que este fue el último partido, porque realmente capturó lo que representa el deporte, lo que somos como club y todo aquello por lo que Minnesota se ha llegado a conocer, diría yo”, puntualiza.

A base de resiliencia, con diez jugadores tras la expulsión de Joseph Rosales, derrotaron por 7-6 en penales a los Sounders tras igualar 3-3 en tiempo regular. Un penal fallado del guardameta Andrew Thomas fue la cruz para el club dirigido por el icónico Brian Schmetzer.

“He dicho un par de veces que debo aprender, como entrenador, a disfrutar esos momentos por lo que significan y estoy seguro de que para la mayoría de los aficionados de Minnesota fue la noche más emocionante que han vivido en ese estadio. Fue un partido increíble. Creo que se puede tener toda una carrera como entrenador o jugador y no vivir un partido como ese.

“Cuando expulsan a Joseph, creo que nadie esperaba que el partido terminara como terminó. Pero eso es un mérito de los jugadores, antes que nada, y también un reflejo de lo que hemos construido aquí en 18 meses. Este grupo tiene un verdadero sentido de confianza y unidad, y estamos agradecidos con la afición ese día, porque si ese partido se hubiese jugado en Seattle, no hubiésemos tenido ninguna posibilidad”, explica sin titubeos.