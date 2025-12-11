AFP
Eric García renueva con el Barcelona y asegura que quiere quedarse para toda la vida
Garcia se compromete con el futuro del Barcelona
El Barcelona ha asegurado oficialmente los servicios de Eric García por los próximos seis años, tras firmar la renovación de su contrato que lo vincula al club hasta junio de 2031. Este acuerdo representa un cambio significativo para el defensa de 24 años, cuya continuidad en su club de formación parecía incierta apenas hace dieciocho meses.
Tras regresar al Barcelona procedente del Manchester City en 2021, García tuvo dificultades para consolidarse en el once titular durante sus dos primeras temporadas, lo que derivó en un préstamo al Girona. Sin embargo, tras desempeñar un papel clave en la histórica clasificación del Girona para la Liga de Campeones, regresó al Barcelona con confianza renovada. Desde entonces se ha convertido en un pilar de la defensa, lo que llevó al club a ofrecerle un contrato a largo plazo como recompensa.
La renovación también refleja la confianza del cuerpo técnico, impresionado por la versatilidad de García, capaz de jugar como defensa central o mediocentro defensivo, y por su habilidad para iniciar el juego desde atrás, una cualidad que desarrolló durante su formación en La Masia.
- AFP
'Sueño con jugar toda mi vida aquí'
Tras firmar su renovación, un emocionado Eric García habló con los medios sobre su trayectoria, describiéndola como la realización de su sueño “a la tercera vez que lo intenté”. Después de salir de La Masia rumbo al Manchester City siendo adolescente, regresar al Barcelona y luego marcharse al Girona, siente que finalmente se ha establecido donde realmente pertenece.
"Mi sueño antes de irme al City era triunfar en el Barça", explicó García. "Cuando regresas, el sueño comienza de nuevo. Tuve que ir al Girona, pero siempre quise triunfar aquí y jugar toda mi vida en este club."
El defensor asegura que la experiencia de jugar regularmente en un equipo competitivo le permitió madurar, y que al reincorporarse al Barcelona en 2024 estaba preparado para aprovechar su oportunidad.
"Siempre he creído que podía ser titular, jugara o no", añadió. "Estoy disfrutando de los inicios, pero si algún día el entrenador no me pone, seguiré creyendo en mí mismo."
Ignorando las distracciones y manteniendo la constancia
García también habló sobre las duras críticas que enfrentó durante su primera etapa en el primer equipo del Barcelona. Llegando en un período turbulento para el club, tanto en lo financiero como en lo deportivo, el joven defensor a menudo se convirtió en el chivo expiatorio de las debilidades defensivas. Reconoció que la presión era enorme, pero aseguró que la experiencia le ha dado mayor fortaleza mental.
"Cuando regresé era muy joven, todos sabemos cómo funciona esto", reflexionó García. "Pasas de ser el mejor al peor. Llegué en una época complicada en la que el club exigía resultados. Eso me ayudó a mantener la calma. Ahora, ni por jugar bien soy el mejor, ni cuando fallo seré el peor."
"Esa consistencia es lo que hace grandes a los jugadores," añadió. "Hay que mantener la tranquilidad cuando las cosas se complican, bajar la cabeza y seguir trabajando. Con el tiempo, todo llega."
- Getty Images Sport
García busca mantener vivo su sueño blaugrana
Con su futuro asegurado, García buscará mantener su lugar en el once titular mientras el Barcelona trabaja para consolidar su posición en la cima de La Liga. Los culés atraviesan actualmente un gran momento de forma, y la solidez defensiva de García se ha convertido en una pieza clave de ese éxito.
Se espera que el defensor vuelva a ser titular este fin de semana cuando el Barcelona reciba al Osasuna en el Camp Nou, con la intención de mantener la ventaja sobre su eterno rival, el Real Madrid. Tres días después, el equipo se enfrentará a Guadalajara en la Copa del Rey.
