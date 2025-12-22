Getty
'Aproximadamente cuántas camisetas venden': Equipos de la Premier League advertidos sobre Neymar mientras el exjugador del Barcelona y PSG ve finalizar su contrato con Santos para convertirse en agente libre
¿Europa o MLS: ¿Qué sigue para Neymar?
No hay duda de que un acuerdo por Neymar sería un éxito para cualquier club del planeta en términos de valor comercial, ya que el sudamericano sigue generando mucho interés en todo el mundo.
Sin embargo, regresó a sus raíces en Santos después de ver cómo se anulaba un lucrativo contrato con el equipo Al-Hilal de la Pro League de Arabia Saudita tras sufrir un daño en los ligamentos de la rodilla. Desde que regresó a su tierra natal, ha tenido más visitas a la sala de tratamiento.
Neymar pudo ayudar a guiar al Santos lejos del peligro de descenso en 2025, pero no ha acordado una extensión de su contrato que expira. Se ha sugerido un traslado a otro lugar, lo que potencialmente podría hacer que el exsuperestrella del Barcelona y el Paris Saint-Germain regrese a Europa. También se ha especulado sobre un cambio a la MLS, permitiendo una reunión con Lionel Messi en el Inter Miami.
Se advierte a los equipos de la Premier League sobre Neymar
El ex internacional inglés Chris Waddle no está convencido de que los equipos de la Premier League deban arriesgarse con Neymar. Le ha dicho a BestBettingSites: “No creo que sea un club grande. Ha tenido una lesión grave de rodilla, un ligamento cruzado, y aunque recientemente marcó un hat-trick, la Premier League es rápida y frenética.
“Está presionando para entrar en el equipo brasileño y, para ser honesto, Brasil no es tan fuerte como solía ser. Probablemente debería entrar, pero no los veo ganando la Copa del Mundo.
“Cuando miro a Neymar y al fútbol inglés, no estoy seguro de que le convenga ya. Si alguien lo trajera, sería más sobre cuántas camisetas venden y el perfil que aporta en lugar de mejorar significativamente al equipo. Sería un movimiento comercial más que futbolístico. No va a venir al Sheffield Wednesday, ¿verdad?
“Sin embargo, sería brillante. Definitivamente lo aceptaría. Pero, realisticamente, se trataría del perfil del club, no solo de su habilidad. No estoy diciendo que no sea un buen jugador, lo es, pero ahora tiene 33 años. Ha tenido una lesión mayor, ha estado jugando de nuevo en Santos y aunque recientemente marcó un hat-trick, es un nivel diferente. Para mí, se trataría de marketing, promoción y visibilidad más que de mejorar un equipo en el campo.”
Permanencia en Santos? Extensión en Brasil sigue siendo posible
Neymar dijo recientemente cuando se le preguntó sobre sus planes futuros, mientras se tomaba un descanso de invierno tras llegar al final de la temporada doméstica brasileña: “No sé, realmente. No lo sé. Necesito algunos días ahora, necesito descansar, desconectarme y luego decidir mi futuro. Por supuesto, mi prioridad siempre es Santos.”
Santos todavía espera que el héroe local acepte nuevos términos con ellos, según dijo el presidente del club Marcelo Teixeira a ESPN: “El proyecto de Neymar es un proyecto para el Mundial del próximo año. La conversación siempre ha sido esta. Podría ir a cualquier parte y quiso venir a Santos, su hogar. Tal vez imaginamos aprovecharlo más en la primera mitad del año y no pudimos, pero no es culpa de nadie. Termina la temporada de una mejor manera, fue decisivo.
“La participación de Neymar sigue siendo importante, fuera del campo y en él. El diálogo continúa. Estamos evaluando los números y extendiendo estos valores. Tengo una expectativa positiva de que llegaremos a un denominador común para su permanencia.”
Plan para la Copa Mundial 2026: Neymar espera formar parte de la selección de Brasil
Neymar no ha representado a Brasil desde que se lesionó la rodilla en octubre de 2023. Sin embargo, ha obtenido 128 partidos internacionales con su país y ha registrado un récord de 79 goles. El talentoso mediapunta todavía espera ganar un lugar en los planes de Carlo Ancelotti para la Copa del Mundo 2026.
