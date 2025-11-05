Equipaciones del Mundial 2026: Argentina, Alemania, México, España y todos los uniformes de las 48 selecciones participantes

Lionel Scaloni y la selección de Argentina buscarán defender su título mundial, obtenido en Qatar 2022. Fue la tercera conquista histórica del país en la Copa del Mundo, cuando Lionel Messi y compañía finalmente levantaron el codiciado trofeo.
De cara a la competencia, algunas de las marcas deportivas más importantes, como adidas, Nike y PUMA, han presentado nuevos uniformes, ofreciendo renovadas apariencias en el campo de juego. El 5 de noviembre de 2025, adidas lanzó los uniformes de local para 22 selecciones, incluyendo a los actuales campeones Alemania, España, Bélgica, los coanfitriones México y muchas más.
La colección busca combinar las identidades visuales y tradiciones históricas de cada nación, reinterpretándolas con una estética moderna y futurista que resalta tanto el orgullo nacional como la innovación en el diseño deportivo.
adidas
La audaz colección de camisetas refleja el espíritu de cada nación, combinando colores y patrones que celebran los elementos más representativos de su identidad. Desde su rica historia y paisajes emblemáticos, hasta su arquitectura tradicional y los diseños icónicos de camisetas del pasado, cada uniforme busca unir a los aficionados bajo una pasión compartida por su país.
Ya sea que planees ver los partidos en casa, organizar una reunión con amigos o incluso viajar para presenciar la Copa del Mundo en vivo, necesitarás lucir tu camiseta con orgullo. Por eso, GOAL te presenta un desglose completo del lanzamiento, para que puedas equiparte y prepararte para el gran torneo: