Equipaciones de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

La inspiración clásica se une al estilo moderno en las equipaciones de Sudáfrica para 2026.

Sudáfrica vuelve a la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de 16 años, y con ello llega la emoción por la nueva equipación, ya que la selección nacional comienza una nueva colaboración con adidas a partir de 2026. Inspirada en la inolvidable camiseta de 2010, la equipación local es un símbolo de orgullo en un momento decisivo para el fútbol sudafricano, y el nuevo diseño rinde homenaje a ese legado al tiempo que da un paso firme hacia una nueva era.

Aunque la camiseta local ya se ha presentado oficialmente, han empezado a circular las primeras imágenes del diseño de la camiseta visitante, lo que sitúa a los Bafana Bafana en el punto de mira antes del torneo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.

Antes del inicio del Mundial, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Sudáfrica, incluyendo su aspecto, cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán.

Tienda: Equipaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en Sudáfrica

    Equipación local de Sudáfrica

    La colaboración entre Sudáfrica y adidas, que comenzará en 2026, arranca con una nueva equipación local tanto para la selección masculina Bafana Bafana como para la femenina Banyana Banyana. El diseño es una evolución audaz de un diseño icónico que captura el espíritu del fútbol sudafricano.

    La camiseta local 2026/27 conserva la inconfundible base amarilla con ribetes verdes, una paleta de colores sinónimo del orgullo nacional. Los detalles mejorados y la confección refinada modernizan la silueta, lo que da como resultado una camiseta orientada al rendimiento y diseñada para satisfacer las exigencias del fútbol mundial actual.

    Lo más destacado es que el diseño actualizado rinde homenaje a las 12 lenguas oficiales de Sudáfrica, un poderoso reflejo de la diversidad, la unidad y el amor compartido por el fútbol de la nación. Los sutiles elementos gráficos tejidos en el tejido simbolizan las muchas voces que se alzan juntas en los estadios de todo el país y de todo el mundo. 

    Se espera que el precio de la camiseta local refleje la estructura de precios de adidas para las camisetas de fútbol, con versiones réplica para aficionados alrededor de 100 € / 85 £ y ediciones auténticas de gama alta con precios acordes cuando lleguen a las tiendas y a la venta online.

    La equipación local de Sudáfrica estará disponible para su compra a partir del 20 de marzo de 2026. 

  • Equipación visitante de Sudáfrica

    Aunque la equipación local de Sudáfrica ya se ha presentado, la equipación visitante para la Copa del Mundo de 2026 aún no se ha lanzado oficialmente, pero las filtraciones y los avances dan una idea clara de lo que está por venir. Según las primeras imágenes que circulan entre los expertos en equipaciones, parece que la combinación de colores de la equipación local se ha invertido, y la equipación visitante se ha teñido del verde tradicional del país.

    Se complementa con detalles en verde más claro y amarillo para los logotipos. Una vez que se anuncien los detalles oficiales, se espera que el precio de la equipación visitante sea similar al de la camiseta local, con versiones réplica para aficionados alrededor de 100 € / 85 £ y ediciones auténticas de gama alta con precios acordes cuando lleguen a las tiendas y a la venta online.

