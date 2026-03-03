Equipaciones de Sudáfrica para la Copa Mundial de la FIFA 2026: local, visitante, fechas de lanzamiento y precios

Sudáfrica vuelve a la Copa Mundial de la FIFA 2026 después de 16 años, y con ello llega la emoción por la nueva equipación, ya que la selección nacional comienza una nueva colaboración con adidas a partir de 2026. Inspirada en la inolvidable camiseta de 2010, la equipación local es un símbolo de orgullo en un momento decisivo para el fútbol sudafricano, y el nuevo diseño rinde homenaje a ese legado al tiempo que da un paso firme hacia una nueva era.
Aunque la camiseta local ya se ha presentado oficialmente, han empezado a circular las primeras imágenes del diseño de la camiseta visitante, lo que sitúa a los Bafana Bafana en el punto de mira antes del torneo del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México.
Antes del inicio del Mundial, aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones local y visitante de Sudáfrica, incluyendo su aspecto, cuándo saldrán a la venta y cuánto costarán.
Más noticias sobre la Copa Mundial de la FIFA 2026:
- Equipaciones de la Copa Mundial 2026: Argentina, Alemania, México, España y las camisetas de todos los equipos más importantes al descubierto
- adidas revela las equipaciones locales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 para 22 de sus federaciones
- Balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026: precio, mejores ofertas y dónde comprar el adidas Trionda