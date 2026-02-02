Goal.com
Equipación del Manchester United para la temporada 2025-26: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United, incluyendo filtraciones, dónde comprarlas y mucho más.

El Manchester United seguirá contando con adidas como patrocinador principal de su camiseta después de que los Red Devils firmaran una extensión de 10 años con el gigante alemán en junio de 2023.

El club puede haber esquivado una bala, ya que adidas podría haber rescindido su contrato por valor de 900 millones de libras (1120 millones de dólares) en caso de descenso a la Championship, pero persiste el temor a las repercusiones debido a su mal rendimiento.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Manchester United, incluyendo dónde comprarlas, precios, filtraciones, rumores y mucho más.

  • Man Utd home kit 2025-26adidas/Man Utd

    Equipación local del Manchester United para la temporada 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación local del Manchester United para la temporada 2025-2026 se presentó oficialmente el 12 de junio de 2025. Predomina el color rojo con logotipos blancos y detalles en negro, y está diseñada para capturar la verdadera esencia de la identidad del club, honrando su rica historia y su espíritu fundacional. El diseño se inspira en Old Trafford, también conocido como «El Teatro de los Sueños».

    El club llevaba bastante tiempo sin incorporar estampados personalizados en las mangas de sus camisetas locales, pero en esta ocasión se puede ver un gráfico abstracto en varios tonos de rojo que destaca elementos del campo, las gradas y el túnel. La última vez que se utilizó un gráfico único en las mangas de una camiseta local del Manchester United fue en el diseño de 1996-98.

    Para completar el look, la equipación cuenta con un elegante cuello en V y puños en blanco y negro, tres rayas negras que recorren los hombros y los logotipos de adidas y del patrocinador en blanco a juego. El toque final, en homenaje a la tradición del club, es la firma «Theatre of Dreams» en la parte posterior del cuello. Una característica destacada es el gráfico inspirado en Old Trafford en las mangas, junto con la inscripción «Theatre of Dreams» en el cuello, en homenaje al emblemático estadio.

    La nueva equipación local del Man Utd se puede comprar por 85 £ (115 $) para adultos, mientras que la equipación auténtica cuesta 120 £ (162 $). Estos precios son para las camisetas de manga corta.

  • Man Utd away kit 2025-26adidas/Man Utd

    Equipación visitante del Manchester United para la temporada 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación visitante del Manchester United para la temporada 2025-2026, con una base blanca, ciruela y lila moderna con ribetes metálicos, se presentó el 16 de julio de 2025. Esta combinación de colores se inspira en el característico diseño de copos de nieve de la equipación visitante de 1990-92, pero no es la primera vez que Adidas se inspira en el diseño de copos de nieve para las equipaciones del Manchester United. Ya lo utilizó anteriormente para la tercera equipación de 2015-16 y la equipación visitante de 2017-18. Además, la equipación visitante de esta temporada incorpora incluso un innovador diseño de copos de nieve en forma de M.

    La nueva equipación tiene un cuello en V superpuesto y luce el logotipo del diablo en lugar del escudo completo del club, una elección de diseño de Adidas. Se espera que los pantalones cortos de la equipación visitante 2025-2026 sean de un tono ciruela oscuro, que combina con el color utilizado para los logotipos de la camiseta.

    El precio de la equipación visitante del United para 2025-26 es similar al de la equipación local.

  • Man Utd third kit 2025-26adidas/Man Utd

    Tercera equipación del Manchester United 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    La nueva camiseta de fútbol adidas Manchester United 2025-2026, presentada oficialmente el 12 de agosto de 2025, recupera el icónico diseño de la camiseta visitante de 1993-94 que lució Eric Cantona. El club confirmó que se estrenará el 27 de septiembre de 2025 en el partido de la Premier League contra el Brentford.

    La equipación es predominantemente negra con llamativos detalles en amarillo y azul, reflejando el diseño original de hace tres décadas. Entre sus características principales se incluyen el clásico logotipo del trébol de Adidas y una versión contemporánea del escudo del club. La camiseta también lucirá un elegante diseño tricolor en el cuello y los puños, con pantalones cortos y calcetines a juego para completar la equipación.

    La base negra y gris deja al descubierto un sutil pero llamativo motivo del diablo del club, tejido directamente en el diseño, rematado con las auténticas tres rayas en amarillo intenso en los hombros.

    Hablando de honrar a las leyendas del club con esta equipación, la versión de campo está disponible por 150 €, mientras que la versión para aficionados cuesta 100 €.

  • Andre Onana Man Utd home goalkeeper 2025-26 kitadidas/Man Utd

    Fecha de lanzamiento y precio de la equipación de portero del Manchester United para la temporada 2025-26

    El diseño de la camiseta de fútbol de portero local del Manchester United 2025-2026 de Adidas se asemeja a la camiseta de portero de la Juventus 2025-26, con una base predominantemente negra que se transforma suavemente en gris hacia la parte inferior. Esto se ve realzado por los logotipos y otros detalles en color verde claro.

    La camiseta se basa en la nueva camiseta de competición para porteros Adidas 25 Tiro. Las filtraciones también han revelado una camiseta azul para porteros, que probablemente se utilizará para los partidos fuera de casa.

    Por su parte, la nueva tercera equipación de portero de Adidas para el Manchester United para la temporada 2025-26 es similar a la del Bayern de Múnich. La equipación presenta un llamativo color verde menta brillante con sutiles rayas verticales. También luce el clásico logotipo del trébol de Adidas junto con el escudo del Manchester United.

    Mientras que la camiseta de manga larga para porteros adultos del Manchester United está disponible por 90 £ (122 $), los aficionados pueden esperar el lanzamiento y la disponibilidad de las otras dos camisetas en cualquier momento a finales del verano de 2025.

