Liverpool 2025-26 kitsadidas/Liverpool/GOAL composite
Anselm Noronha

Equipación del Liverpool para la temporada 2025-26: nuevas camisetas local, visitante, tercera y de portero, fechas de lanzamiento, filtraciones y precios

Todo lo que necesitas saber sobre las equipaciones del Liverpool para la temporada 2025-26, incluyendo filtraciones, dónde comprarlas y mucho más.

Home Kit

  • The new home kit brings back the 2006-07 Adidas vibes in bold “Strawberry Red”
  • Clean white details and a timeless silhouette mark Adidas’ return to Anfield

From

$150

Buy Now!

El Liverpool ha vuelto a asociarse con Adidas, a partir de la temporada 2025-26. El fin del último contrato del club con Nike allanó el camino para el regreso de las «tres rayas» a Anfield después de 13 años.

El nuevo acuerdo, que se prevé que genere más de 60 millones de libras esterlinas al año, entró en vigor oficialmente el 1 de agosto de 2025. Esta es la tercera vez que Adidas se convierte en el proveedor oficial de la equipación del Liverpool. Sus colaboraciones anteriores fueron de 1985 a 1996 y de 2006 a 2012, antes de las asociaciones con Warrior, New Balance y Nike.

Las equipaciones Adidas de la primera etapa del Liverpool en la Premier League fueron lucidas por leyendas del club como Steven Gerrard, Jamie Carragher, Fernando Torres y Luis Suárez, entre otros. Durante ese tiempo, el club consiguió un trofeo, la Copa de la Liga de 2012.

Además de un escudo diferente en cada camiseta del Liverpool para la temporada 2025-26, Adidas ha recuperado algunos de sus antiguos diseños de equipaciones de cuando sustituyó a Reebok (propiedad de Adidas) como socio oficial del club.

Aquí, GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre las nuevas equipaciones del Liverpool, incluyendo dónde comprarlas, precios, filtraciones y mucho más.

  • Liverpool home kit 25-26Liverpool, Adidas

    Equipación local del Liverpool para la temporada 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    Como manda la tradición, la equipación local del Liverpool para la temporada 2025-26, diseñada por Adidas, mantiene el emblemático color rojo del club, esta vez denominado «Strawberry Red», combinado con detalles en blanco para lograr un look limpio y clásico.

    En cuanto al diseño, se trata de un regreso sin florituras. La nueva camiseta de local transmite una gran nostalgia, inspirándose claramente en la equipación de 2006-07, pero sin el cuello oversize. Con mangas con puños, cuello redondo sencillo y ribetes blancos para el escudo y el patrocinador, es una prenda elegante y atemporal que marca el gran regreso de Adidas a Anfield.

    La equipación de 2006-07 ocupa un lugar especial en el corazón de los aficionados, ya que fue la primera que Adidas diseñó tras sustituir a Reebok en 2006 y la llevaron leyendas del club como Steven Gerrard, Xabi Alonso y Daniel Agger.

    Para completar el look, tanto los pantalones cortos como los calcetines de la equipación local 2025-26 están bañados en ese mismo rojo fresa intenso, lo que mantiene la estética elegante y unificada para la nueva era de los Reds.

    La nueva equipación local del Liverpool para la temporada 2025-26, diseñada por Adidas, está a la venta oficialmente desde el 1 de agosto de 2025. Los aficionados pueden adquirir la versión estándar de manga corta por 85 £ (111 $), mientras que la edición auténtica de gama alta cuesta 120 £ (162 $).

    ¿Prefieres las mangas largas? La camiseta de manga larga normal cuesta 90 £ (118 $), mientras que la versión auténtica tiene un precio de 130 £ (170 $).

  • LFC away kit 25-26Liverpool, Adidas

    Equipación visitante del Liverpool 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    La equipación visitante del Liverpool para la temporada 2025-26, diseñada por Adidas, aporta un toque fresco y moderno a la rica tradición del club. Dominada por un elegante tono «Wonder White», la camiseta destaca por el llamativo logotipo rojo de Adidas y los detalles en las mangas, que se complementan a la perfección con los pantalones cortos negros y los calcetines blancos para crear un look nítido y equilibrado.

    Lo que realmente distingue a esta camiseta es el escudo del club rediseñado. En lugar del clásico Liverbird independiente, el emblema ahora está enmarcado dentro de un escudo llamativo y contemporáneo, un cambio sutil que le da al kit una identidad revitalizada pero inconfundiblemente Liverpool.

    El precio de la equipación visitante del Liverpool 2025-26 es similar al de la equipación local.

  • Liverpool 2025-26 third kitadidas/Liverpool

    Tercera equipación del Liverpool 2025-26, fecha de lanzamiento y precio

    La tercera equipación de adidas y el Liverpool para 2025-26 luce un llamativo color verde mar como base, con rayas negras en el cuello y las mangas. Inspirado en los años 80 con ribetes a rayas, este diseño podría ser una versión moderna de las clásicas camisetas verdes del Liverpool x Carlsberg, aunque esta versión lleva el nombre de Standard Chartered en la parte delantera.

    Además, aparte del logotipo del trébol de adidas Originals, la tercera equipación lucirá el actual Liverbird dentro del antiguo escudo. Por lo tanto, el escudo vintage del Liverpool será una interpretación actualizada del que se utilizó en las equipaciones de 1987-1992, periodo en el que adidas era el proveedor oficial.

    El kit se completa con pantalones cortos blancos y calcetines verde mar con las tres rayas de adidas y las letras «LFC» en negrita.

    La tercera camiseta adidas x Liverpool 2025-26 estará disponible a partir del 9 de septiembre de 2025.

  • Liverpool GK kit 25-26Liverpool GK kit 25-26

    Fecha de lanzamiento y precio de la equipación de portero del Liverpool 2025-26

    Lanzada como parte del lanzamiento de las equipaciones local y visitante para la próxima temporada, la equipación principal de portero del Liverpool 2025-26 de Adidas presenta una combinación de dos tonos de verde con logotipos negros. Está disponible para su compra al mismo precio que las equipaciones local y visitante.

    Además, se está considerando la posibilidad de que los porteros del Liverpool dispongan de una opción de equipación rosa. Se espera que ambas equipaciones incorporen un diseño de ondas sonoras, que es una característica estándar de la equipación Adidas Competition 25 GK.

    La tercera equipación de portero está prevista que presente rayas negras/brillantes complementadas con logotipos, cuello y rayas blancas. Adidas ha optado por utilizar el logotipo del trébol para esta tercera equipación, en consonancia con el diseño de la tercera camiseta 25-26.

0