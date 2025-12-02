Getty
Enzo Fernández y el sueño de completar los “asuntos pendientes” de Lionel Messi
Triunfo mundial: Messi conquista una final para la historia
Messi llegó a Qatar consciente de que el tiempo para conquistar el trofeo más prestigioso se estaba agotando. Tras el duro golpe de la final perdida en 2014, era lógico que se preguntara si volvería a tener otra oportunidad de levantar la Copa del Mundo.
Sus sueños finalmente se hicieron realidad en Medio Oriente, donde Argentina se impuso en un duelo épico ante Francia: Messi firmó un doblete, Mbappé respondió con un hat-trick y todo se decidió en una dramática tanda de penaltis.
Enzo Fernández también fue clave en ese camino al título. Marcó su primer gol con la selección en el vital partido de la fase de grupos contra México, convirtiéndose en el segundo anotador argentino más joven en un Mundial, solo por detrás del propio Messi.
- Getty
Fernández, orgulloso de compartir la lucha con Messi
El centrocampista todoterreno, hoy figura del Chelsea en la Premier League, acumuló en Qatar recuerdos para toda la vida. Siempre llevará con orgullo haber ayudado a entregarle a su compatriota más ilustre el trofeo más codiciado.
Fernández contó a GIVEMESPORT: “Ganar la Copa del Mundo con Messi fue increíble. Estábamos completamente motivados: nuestro equipo creció viendo a Leo en la televisión. Llevábamos muchos años luchando por esto y Messi tenía asuntos pendientes.
“Estoy muy orgulloso de haber podido compartir ese momento con él y de haber levantado la Copa del Mundo a su lado, sabiendo lo que significaba para él y para todos nosotros. Todos queríamos lograrlo por él, porque era el único reconocimiento deportivo que le faltaba.
“Es una gran persona y me siento privilegiado de vivir estos momentos con él. Es el mejor de todos los tiempos, así que compartir el vestuario con él es un honor enorme. Estoy disfrutando cada instante e intento aprovechar al máximo cada momento que paso a su lado.”
Sorpresa total: Fernández recibió un premio que desconocía por completo
Messi se llevó el Balón de Oro tras conquistar la Copa del Mundo, mientras que Fernández, con apenas 20 años, fue elegido el mejor jugador joven del torneo. No sabía siquiera que existía ese reconocimiento, pero celebró haber superado a talentos como Jude Bellingham, Gonçalo Ramos y Aurélien Tchouameni.
Fernández explicó: “No esperaba el premio. Ni siquiera sabía que existía, así que fue una gran sorpresa recibirlo después de la final.
“Estoy muy orgulloso de haberlo ganado, porque en el Mundial compiten los mejores jugadores, incluidos muchos jóvenes. Fue un momento único: me llamaron y no tenía idea de qué trofeo iba a recibir. Fue algo muy extraño para mí.
“Recuerdo perfectamente ese instante, porque también le entregaron a Messi el Balón de Oro al mejor jugador del Mundial y a Emi Martínez el Guante de Oro.”
- Getty
Sorteo de la Copa Mundial: ¿Cuándo es y estará Messi en el torneo?
Messi, Fernández y Martínez buscan ahora conquistar un segundo Mundial consecutivo. La cuenta regresiva avanza hacia la próxima edición del máximo torneo de la FIFA, con Estados Unidos, Canadá y México preparándose para recibirlo en el verano de 2026.
Messi aún no ha confirmado su presencia, y el técnico Lionel Scaloni evita presionarlo. El capitán, de 38 años, ha reconocido que su etapa en la MLS con el Inter de Miami podría afectarle el ritmo competitivo.
Aun así, se espera que participe, y Fernández está entre quienes sueñan con volver a compartir equipo con el ocho veces ganador del Balón de Oro en otro torneo grande. Argentina parte nuevamente como una de las favoritas y conocerá a sus rivales de la fase de grupos este viernes, cuando se realice el sorteo del Mundial 2026.
