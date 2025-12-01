Enzo Fernández apunta a ser el sucesor de Lionel Messi mientras el astro del Chelsea busca la capitanía de Argentina

Fernández brilló junto a Messi cuando Argentina conquistó la Copa del Mundo en 2022, siendo galardonado como mejor jugador joven del torneo con apenas 20 años. Ahora, está listo para intentar un nuevo triunfo consecutivo.

El centrocampista del Chelsea afirmó: “Vamos a defender el título y a ganarlo de nuevo. Ese es el objetivo de este equipo. Los argentinos somos apasionados y siempre queremos más. Nuestra mentalidad es que merecemos conservar la corona del Mundial y hacer un gran torneo.”

Un segundo éxito consecutivo consolidaría aún más el legado de Messi como el mejor de todos los tiempos, con Fernández y sus compañeros conscientes de que podrían estar presenciando las últimas etapas de una carrera histórica. Quieren ofrecer otra celebración épica.

Fernández añadió: “Ganar el Mundial ya es historia. Ahora estamos enfocados en lo que viene. Sabemos que podría ser el último Mundial de Messi, así que vamos a darlo todo para defender nuestro título en Catar como equipo.”