L’Equipe afirma que el PSG está preparado para ofrecer a Fernandez una salida de Stamford Bridge. Se dice que se ha convertido en un objetivo principal para los gigantes de la Ligue 1 mientras buscan construir alrededor del creador de juego portugués Vitinha.

Se han planteado preguntas sobre Joao Neves y Fabian Ruiz en 2025-26, a pesar de que ambos jugaron papeles estelares para el PSG la temporada pasada al conseguir una histórica corona de la Liga de Campeones. Se buscan mejoras en la capital francesa.

L’Equipe dice que Fernandez está “considerando su futuro” tras conocer el interés de París. No se ha hecho ningún acercamiento formal hasta ahora, con el PSG preparado para ser paciente. Se dice que ven a Fernandez como un “objetivo a más largo plazo”, sin que haya una oferta que vaya a presentarse durante la ventana de transferencias de enero de 2026.

Se informa que el PSG opina que varios jugadores de su plantilla se han “acomodado demasiado debido a la falta de competencia genuina por los puestos en el primer equipo”. El plan es abordar esa situación lo más rápido posible.

Una fuente cercana a un jugador del PSG le ha dicho a L’Equipe: “No traer más competencia es un error. Deberían haber traído a tipos ansiosos por demostrar su valía. Ahora mismo, vemos jugadores que juegan con más desgana. La caída en la forma está en su deseo. En el contra-pressing, se nota que ya no es el mismo equipo. Hay una falta de ambición para ganarse su lugar, jugadores que están demasiado cómodos.”