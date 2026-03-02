Getty/GOAL
Traducido por
Enzo Fernández debe olvidarse de las comparaciones con Frank Lampard, ya que la antigua estrella del Chelsea insta al centrocampista argentino a centrarse en «dominar» los partidos
El palmarés de Lampard con el Chelsea: goles y trofeos
Lampard fichó por el Chelsea procedente del West Ham, rival londinense, en 2001. Pasó 13 años memorables en el oeste de Londres, ganando tres títulos de la Premier League, cuatro Copas de Inglaterra, un par de Copas de la Liga, la Liga de Campeones y la Liga Europa.
Considerado por muchos como una leyenda moderna y el mejor centrocampista goleador que ha visto la Premier League, Lampard marcó 211 goles con el Chelsea en 648 partidos, y anotó al menos 20 goles en cinco temporadas consecutivas entre 2005 y 2010.
Los Blues llevaban tiempo buscando un sucesor para su emblemático número 8, y ahora es la superestrella sudamericana Fernández quien viste esa camiseta. Esta temporada ha alcanzado los dos dígitos en cuanto a goles, por primera vez como jugador del Chelsea, y ha añadido a su juego un tipo de rendimiento que sugiere que podría empezar a igualar la producción anual de Lampard.
Se ha instado al jugador de 25 años a no centrar demasiado su atención en marcar goles, ya que suscualidades son muy diferentes a las que tenía Lampard. El internacional argentino es más bien una presencia combativa en el centro del campo.
- Getty
Por qué Fernández no necesita ser el próximo Lampard
El exjugador del Chelsea Sinclair, en declaraciones a Covers, que realiza un seguimiento de las promociones de las casas de apuestas, respondió a GOAL cuando se le preguntó si Fernández podría emular a un antiguo favorito de la afición: «La gente habla de comparar a los jugadores con Frank Lampard, con lo que él hizo en el Chelsea. Personalmente, no creo que nadie vuelva a hacer eso nunca más. Para mí, es el mejor centrocampista goleador que ha tenido este país y las estadísticas lo avalan.
Pero creo que el objetivo de Enzo debería ser alcanzar los dos dígitos cada temporada, especialmente cuando juega un poco más arriba en el campo. Tiene la capacidad de llegar al final, llegar al área y rematar. Tiene sangre fría ante la portería.
Me gustaría que se centrara en su juego global y en dominar los partidos. Sé que tiene a [Moisés] Caicedo detrás, que ha estado increíble esta temporada y le hace mucho trabajo sucio en el centro del campo. Pero me gustaría que intentara mejorar su juego global, no solo marcar goles.
«Pero creo que ha mejorado como jugador. Pensé que la temporada pasada pudo haber tenido algunas dificultades, pero probablemente se debió a que Caicedo estaba en racha, sintiéndose cómodo con el balón en los pies. Pero esta temporada la relación entre los dos es mucho más sólida.
Creo que su objetivo debería ser alcanzar los dos dígitos cada temporada. Me sorprendería mucho que se convirtiera en un centrocampista que marcara 20 goles. Si lo hiciera, significaría que el Chelsea probablemente estaría en lo más alto de la liga y volvería a ser una auténtica potencia. Así que estaría muy contento con eso. Pero, sí, ya veremos hasta dónde llega, pero está mejorando y es bueno verlo».
Fernández, ansioso por seguir los pasos de una leyenda
Fernández, que jugó brevemente a las órdenes de Lampard tras su fichaje por el Chelsea en enero de 2023 por 107 millones de libras (143 millones de dólares) y el regreso de un icono del club al banquillo de Stamford Bridge, ha declarado a Sky Sports que intenta seguir los pasos del más ilustre: «Es una inspiración. He visto muchos vídeos de Frank desde que llegué al Chelsea. He visto cómo se metía en los últimos metros del campo y cómo llegaba al área.
Durante el tiempo que fue nuestro entrenador, yo no jugaba en esa posición, jugaba más atrás, así que no podía hablar mucho con él sobre ello. Pero he estado viendo y aprendiendo de sus vídeos desde que llegué al club. Fue un jugador excepcional y una leyenda aquí, en el Chelsea. No me gusta que me comparen con él, porque ha conseguido mucho más aquí que yo. Es un ídolo. Espero seguir sus pasos en el Chelsea».
- Getty/GOAL
Apuestas por el trofeo: Fernández, a por el Chelsea y Argentina
Fernández se ha proclamado campeón de la Conference League y de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA con el Chelsea, superando las 150 apariciones en competiciones oficiales. En ocasiones ha lucido el brazalete de capitán, como líder sobre el terreno de juego, y este verano intentará conquistar otra Copa del Mundo junto a Lionel Messi en Norteamérica.
Anuncios