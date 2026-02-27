(C)Getty Images
«Entre los principales favoritos»: el director del Bayer Leverkusen da su veredicto sobre el Arsenal antes del partido de octavos de final de la Liga de Campeones
La opinión de Bayer
El director deportivo del Bayer Leverkusen, Simon Rolfes, ha afirmado que los Gunners se encuentran entre los «grandes favoritos» para ganar la competición después de que ambos equipos quedaran emparejados en los octavos de final.
«Estoy encantado con el sorteo. Desde el punto de vista deportivo, ambos son obviamente rivales de primer nivel, pero, en primer lugar, nos enfrentamos a dos de nuestros antiguos jugadores, Kai Havertz y Piero Hincapie, y, en segundo lugar, jugamos a nivel internacional. Eso es por lo que se compite en la Champions League.
«Ellos [el Arsenal] tienen una plantilla muy buena, con mucha calidad física y técnica, muy bien coordinada y organizada.
De hecho, han mejorado un poco su estilo de juego cada temporada en los últimos años, por lo que se encuentran entre los principales favoritos de la Champions League, pero también de la Premier League.
Son un rival de primer nivel, pero también es divertido competir contra jugadores así».
La reacción de Arteta
El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha revelado su entusiasmo por enfrentarse al equipo de la Bundesliga, ya que el Arsenal aspira a ganar la Liga de Campeones por primera vez.
En declaraciones al sitio web del club, afirmó: «Estamos muy emocionados por jugar la siguiente ronda. Nos hemos ganado el derecho a estar en una posición fuerte, gracias a lo que hemos hecho en la fase de grupos, y eso es todo. Ahora tenemos que empezar a analizarlos y encontrar la manera de ser mejores que ellos para intentar pasar la eliminatoria.
Estamos muy emocionados. Luchar en cuatro frentes y el rendimiento constante del equipo nos da mucha esperanza y pensamientos positivos sobre lo que está por venir. Pero solo podemos centrarnos en el presente. Ahí es donde vamos a poner nuestra energía y eso es el domingo.
Me centro mucho en lo que tenemos que hacer para continuar con la trayectoria que llevamos como equipo y, a partir de ahí, obviamente, intentar mejorar».
Havertz regresará
La estrella del Arsenal, Kai Havertz, regresará al Leverkusen tras haber jugado en el club de la Bundesliga entre 2016 y 2020, antes de fichar por el Chelsea.
Rolfes añadió: «Sí, estamos en contacto de vez en cuando, ya le he enviado un mensaje, así que estoy seguro de que necesitará muchas entradas, ya que es de aquí, así que sin duda habrá contacto.
«Y también es bonito que se fuera al Chelsea durante la pandemia, fue una gran despedida para nosotros, todo el traspaso fue la base para los próximos años y realmente dejó algo aquí.
Debido al Covid, nunca hubo el ambiente, la oportunidad de despedirnos de él, aunque nos viéramos después. Pero ahora creo que es un escenario muy especial para él volver al BayArena y para Piero [Hincapie] también, por supuesto. Sigue siendo oficialmente nuestro jugador y solo está cedido por el momento, pero llegará el traspaso y creo que para Piero también es igual de especial».
¿Qué viene después?
Los partidos de ida de los octavos de final se disputarán los días 10 y 11 de marzo. Los partidos de vuelta se jugarán una semana después, los días 17 y 18 de marzo. Los equipos cabezas de serie jugarán los partidos de vuelta en su propio estadio.
