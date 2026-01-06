Endrick revela que Carlo Ancelotti le aconsejó dejar el Real Madrid y explica por qué eligió Lyon tras cerrar su cesión
La conversación de Ancelotti
El delantero de 19 años fue presentado oficialmente por el Lyon el lunes, poniendo fin a semanas de especulación sobre su futuro inmediato. Después de haber logrado solo una aparición en cada uno de la Liga de Campeones y La Liga bajo el nuevo entrenador Xabi Alonso esta temporada, se tomó la decisión de autorizar una salida temporal. Sin embargo, el consejo más significativo no vino de sus superiores en el club, sino de su antiguo entrenador y actual jefe del equipo nacional, Ancelotti.
Hablando en su presentación en Francia, Endrick habló con una madurez más allá de sus años sobre la difícil decisión de alejarse de los campeones europeos. Confirmó que Ancelotti, quien ahora lidera la Selección mientras se preparan para el próximo Mundial en Norteamérica, jugó un papel fundamental en el proceso.
"Sí, hablé con Carlo al respecto. Me dio instrucciones sobre lo que podía hacer, lo que necesitaba hacer para mejorar, y eso realmente me conmovió", dijo Endrick el lunes en su presentación en Lyon, dirigiéndose a los medios reunidos.
Para un jugador desesperado por asegurar su lugar en la selección de Brasil para el torneo de 2026, el consejo del hombre que seleccionará esa plantilla era evidentemente imposible de ignorar. La guía de Ancelotti enmarcó la cesión no como un fracaso, sino como una retirada táctica necesaria para asegurar su preparación a largo plazo.
"Su consejo fue dejar [Real Madrid], jugar, desarrollar mi fútbol, ir donde pudiera jugar, donde pudiera ser feliz", explicó Endrick. "Esta decisión es mía por supuesto, pero Carlo jugó un papel, porque es un gran entrenador".
- AFP
Encontrando la paz fuera del campo
En una sorprendente confesión para un jugador que apenas ha tenido protagonismo esta temporada, Endrick insistió en que no guarda rencor por su falta de minutos en la capital española. De hecho, el joven de 19 años afirmó que su tiempo en los márgenes del primer equipo ha sido realmente el punto culminante de su vida profesional hasta ahora.
"No, sinceramente, lo que le digo a mis seres queridos es que estos han sido los mejores meses de mi carrera," dijo Endrick a través de un traductor, desestimando las sugerencias de que se sintiera resentido por su falta de oportunidades. "Porque he tenido tiempo para estar con mi esposa, para construir mi casa y mi vida."
La conexión portuguesa
Cuando se trató de seleccionar un destino, Endrick no carecía de pretendientes. Se informó que clubes de la Premier League y la Serie A estaban monitoreando su situación, pero Lyon ganó la carrera. El factor clave, según el jugador, fue la presencia del entrenador Paulo Fonseca.
Endrick se une a un equipo de Lyon que está mejorando bajo la dirección del técnico portugués y actualmente se encuentra en quinto lugar en la Ligue 1, a solo dos puntos del tercer puesto de la Liga de Campeones. La oportunidad de trabajar con un entrenador que habla su idioma y entiende su cultura futbolística fue decisiva.
"El hecho de que el cuerpo técnico sea portugués es algo muy bueno, porque ya fui entrenado por un técnico portugués, Abel Ferreira, en Palmeiras," dijo. "Es bueno para mí, porque sé cómo operan. Fue un punto a favor."
Fue bajo la dirección de Ferreira que Endrick explotó en la escena en Brasil, y evidentemente ve similitudes en el enfoque intenso y táctico de Fonseca. La familiaridad en la comunicación será vital mientras busca adaptarse de inmediato a una nueva liga, sabiendo que Ancelotti estará viendo cada minuto desde la distancia.
- Getty Images Sport
Un gigante dormido
La movida se ve como un golpe para el Lyon, que busca regresar a la élite de Europa después de unos años turbulentos. La incorporación de Endrick le proporciona a Fonseca un arma letal en la carrera por los tres primeros puestos. El club se ha recuperado de un inicio lento para convertirse en uno de los equipos en forma de Francia, y la llegada de un refuerzo de alto perfil ha energizado a la afición.
Para el Real Madrid, la esperanza es que Endrick siga el camino de otros cedidos exitosos, regresando al Bernabéu con experiencia y goles. Para Endrick, la misión es más simple: jugar bien, marcar goles y asegurarse de que su nombre esté en la hoja de equipo de Ancelotti cuando comience la Copa del Mundo en junio.