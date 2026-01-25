Getty
Endrick anota un impresionante hat-trick para el Lyon en la victoria por 5-2 sobre el Metz mientras continúa el sensacional inicio de la cesión del jugador del Real Madrid en Francia
Recordatorio para el Real Madrid: Endrick está haciendo su punto
El joven de 19 años solo hizo cuatro apariciones para los Blancos antes de que se aprobara un cambio al Groupama Stadium, con Xabi Alonso mostrando poca fe en la capacidad actual y el potencial futuro.
Sin embargo, se ha ofrecido un recordatorio oportuno a su club de origen de lo que Endrick es capaz. Él creerá que un futuro brillante en la capital española aún puede disfrutarse, con Alonso siendo relevado de sus funciones de entrenador en el Santiago Bernabéu.
Héroe del hat-trick: Sueño inicial para Endrick en Francia
Endrick se despidió del Real Madrid sin haber logrado registrar un gol para el Real desde abril de 2025. Esa sequía se ha roto de manera espectacular. El talentoso adolescente anotó en su debut con el Lyon en un enfrentamiento de la Coupe de France contra el Lille, con una confiada volea con el pie izquierdo que terminó en el fondo de la red.
Luego pasó a brillar en su debut en la Ligue 1 contra el Brest, con el sudamericano teniendo libertad para moverse mientras sus pies danzantes hacían su magia alrededor de los oponentes en las bandas. Puede operar en las bandas o por el centro.
El Lyon está sacando lo mejor de Endrick, con un balón de partido siendo pasado a su lado tras una convincente victoria sobre el Metz. El delantero brasileño abrió el marcador en ese encuentro dentro de los primeros 11 minutos, antes de añadir su segundo del juego en el tiempo de descuento de la primera mitad. Un notable triplete se completó en el minuto 87 al convertir desde el punto de penalti.
Endrick recupera su sonrisa
Endrick ha dicho que se está adaptando rápidamente a su nuevo entorno, con algo de su amor por el juego perdido en Madrid: “Estoy muy feliz de estar de vuelta en el campo y de recuperar mi sonrisa. Es genial, mucho mejor de lo que imaginé. Puedo bromear con todo el equipo; he llegado a conocer a todos bien, hablo español e inglés. Me siento como en casa, estoy muy feliz, agradezco al personal, es realmente genial, agradezco a todos.”
Agregó sobre las razones para elegir Lyon como su próximo destino, dado que ha habido interés en sus servicios de toda Europa: “El estilo de juego. Realmente me gusta. Me recuerda al estilo de Palmeiras cuando jugaba como falso nueve. Me gusta ayudar al equipo tanto en defensa como en ataque. Tengo mucha libertad.”
Tras la confirmación del despido de Alonso por parte del Real, se sugirió que Endrick podría ser inmediatamente recordado al Bernabéu y se le ofrecería una oportunidad bajo el entrenador interino Alvaro Arbeloa.
Los Blancos tenían una opción de recuperación, pero esta tenía que ser activada antes del 20 de enero. Para alivio de aquellos en Lyon, Endrick ahora terminará la temporada en Francia. Hay la promesa de mucho más por venir de uno de los prospectos más prometedores del planeta.
Candidatura a la Copa del Mundo: Endrick ansioso por brillar para el Lyon y Brasil
Es posible que Endrick se abra camino para ser considerado por Brasil en la Copa del Mundo 2026. La Seleção está desesperada por una opción confiable para liderar su delantera, aún cuando se siguen haciendo preguntas sobre si Neymar ocupará un papel de creador de juego en el No.10 detrás de un delantero central.
Endrick no está perjudicando su causa después de salir nuevamente de su zona de confort. Podría haberse quedado en España y competir con los likes de Rodrygo, Vinicius Junior y Kylian Mbappe por minutos, pero siempre se habría visto relegado a un papel de apoyo.
Rápidamente se está convirtiendo en un hombre principal en Lyon, con la confianza que recupera un joven que irrumpió en escena en el Palmeiras. Ha registrado su primer triplete de su carrera senior a nivel de club, con Lyon - que está en busca de la clasificación para la Liga de Campeones esta temporada - listo para regresar a la acción de la Europa League el jueves cuando reciba al PAOK.
