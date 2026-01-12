"¡Tengo mi sonrisa de vuelta!" - Endrick brilla en su debut y da la victoria al Lyon ante el Lille en la Copa de Francia

Endrick no marcaba a nivel de club desde abril de 2025, cuando anotó para el Real Madrid en un emocionante empate 4-4 ante la Real Sociedad. Sin embargo, bajo la dirección del exentrenador Carlo Ancelotti, tuvo pocas oportunidades como titular.

Con Xabi Alonso al mando del Bernabéu, las lesiones tampoco ayudaron al joven delantero, y además recibió una tarjeta roja en un partido de LaLiga contra el Celta de Vigo en diciembre.

La feroz competencia por puestos con estrellas como Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrygo alimentó los rumores sobre una posible cesión meses antes de que el Lyon recibiera luz verde.

Endrick debutó con su nuevo club en la Coupe de France frente al Lille, casi marcando a los cinco minutos con un disparo que pegó en el poste. Tres minutos antes del descanso, un pase perfecto de Corentin Tolisso permitió al brasileño anotar con un potente voleón de pierna izquierda.

Mostró confianza durante todo el encuentro antes de ser sustituido en el minuto 72, y parece listo para disfrutar de un período productivo en Francia, adaptándose rápidamente a la vida en la Ligue 1.