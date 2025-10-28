¿Endrick a la Bundesliga? Un equipo alemán espera capitalizar la buena relación con Xabi Alonso en medio de conversaciones para fichar al joven delantero del Real Madrid
Stuttgart apunta a Endrick en un sorprendente movimiento de enero
Stuttgart está preparando una oferta ambiciosa para fichar a Endrick de Madrid en préstamo este invierno, mientras el joven brasileño busca minutos regulares lejos del Santiago Bernabéu. El delantero ha tenido dificultades para entrar en el once inicial de Madrid esta temporada y ahora está abierto a un traslado temporal a una liga europea de primer nivel, según Sport.de.
El interés de Stuttgart surge de su creciente crisis de delanteros tras la grave lesión en el pie de Ermedin Demirovic y la prolongada ausencia de Deniz Undav a principios de esta campaña. El club alemán, que actualmente se encuentra en tercer lugar en la Bundesliga, ve a Endrick como una solución a corto plazo ideal para reforzar su ataque mientras buscan la clasificación europea.
Madrid, por su parte, está abierto a la idea de un préstamo que asegure que Endrick gane experiencia en el primer equipo a un nivel competitivo, siempre que el club de destino cumpla con ciertos requisitos. El entorno del jugador prefiere un equipo en una de las cinco grandes ligas europeas que compita en competición continental y juegue un fútbol ofensivo - criterios que Stuttgart cumple cómodamente.
La conexión Alonso-Hoeness podría cerrar el trato
Un factor importante que trabaja a favor de Die Schwaben es la estrecha relación entre Alonso y Hoeness, construida a lo largo de varias temporadas de competencia en la Bundesliga. Los dos entrenadores, que mantienen un fuerte respeto mutuo, supuestamente hablaron a principios de este año sobre una transferencia separada y desde entonces las discusiones se han ampliado para incluir a Endrick.
Informes en Alemania afirman que Alonso confía en Hoeness para manejar el talento joven ofensivo y estaría dispuesto a enviar al brasileño a Stuttgart, aunque sea en un acuerdo a corto plazo. Tal confianza podría resultar crucial en una carrera congestionada por la firma de Endrick, con Marsella, Eintracht Frankfurt y RB Leipzig también mostrando interés.
La relación entre ambos entrenadores, junto con la participación de Stuttgart en la Europa League y su estilo de juego ofensivo, convierte al conjunto de la Bundesliga en uno de los favoritos en esta historia de transferencia en desarrollo.
La postura del Real Madrid y las oportunidades limitadas de Endrick
Mientras que el deseo del brasileño por minutos consistentes ha estado creciendo, el Madrid sigue siendo cauteloso acerca de permitir que su joven promesa se vaya de manera permanente. La preferencia del club es un préstamo de seis meses con una posible opción de compra, asegurando el control sobre el desarrollo del exdelantero del Palmeiras.
La competencia por los puestos de delantero en Los Blancos es feroz, con Kylian Mbappé, Vinicius Jr. y Rodrygo todos por delante en el orden de preferencia. A pesar de impresionar en ocasiones la temporada pasada, registrando siete goles y una asistencia en 37 apariciones, Endrick ha encontrado su camino bloqueado bajo Alonso.
Al abordar la situación, el español encontró un equilibrio entre aliento y realismo durante una entrevista con TNT Sports Brasil: “Está claro que todos quieren jugar. Y un jugador joven aún más,” dijo el entrenador del Real Madrid. “Dado el contexto, queremos competir ahora mismo, y es difícil dependiendo del partido. Él tiene que ser paciente, estar preparado y saber que está en el Real Madrid. Su momento llegará.”
Los comentarios del español subrayan la fe a largo plazo del Madrid en Endrick pero también sugieren que un movimiento temporal podría beneficiar a todas las partes mientras el adolescente busca acelerar su desarrollo.
¿Qué sigue para Endrick y Stuttgart?
La ventana de transferencias de invierno se abre el 1 de enero y cierra el 2 de febrero, dejando a Stuttgart tiempo suficiente para negociar un posible acuerdo. Se espera que el equipo alemán haga contacto formal con Madrid a principios de diciembre una vez que se confirme el tiempo de recuperación de Demirovic.
Un traslado a la Bundesliga ofrecería a Endrick minutos regulares en una de las ligas más competitivas de Europa, mientras que daría a los suabos una adición estrella en ataque para su campaña en la Europa League. Para Madrid, el acuerdo representa una oportunidad para asegurar que su joven delantero gane experiencia valiosa sin perder el control sobre su futuro.
Si las conversaciones continúan positivamente, Endrick podría convertirse en el próximo brasileño de alto perfil en lucirse en la Bundesliga y en el fichaje de mitad de temporada más emocionante de Stuttgart en años.