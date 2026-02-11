Getty
¿Elliot Anderson o Adam Wharton al Manchester United? La antigua estrella de los Red Devils elige al centrocampista con «personalidad» como primera opción para sustituir a Casemiro, que se marcha este verano.
La búsqueda de un centrocampista dominará los planes de fichajes del Manchester United.
El United consideró fichar a un centrocampista el verano pasado, pero finalmente decidió centrarse en renovar su ataque, gastando más de 200 millones de libras en fichar a Bryan Mbeumo, Matheus Cunha y Benjamin Sesko, además del portero Senne Lammens. La medular siempre iba a ser su principal área de interés de cara a la próxima temporada, pero la búsqueda de un nuevo centrocampista es aún más urgente ahora que Casemiro se marcha.
El brasileño reforzó al instante a los Red Devils cuando se incorporó por 70 millones de libras procedente del Real Madrid en 2022, después de que el equipo tuviera un comienzo de temporada de pesadilla bajo la dirección del nuevo entrenador Erik ten Hag. Casemiro ayudó al United a terminar tercero esa temporada y a ganar la Carabao Cup, pero sufrió una segunda campaña muy dura, lo que llevó a Jamie Carragher a declarar que su etapa en la élite había llegado a su fin.
Casemiro ha protagonizado un impresionante cambio de rumbo en el último año, lo que supone un reto de altura para el United a la hora de encontrar un sustituto para el cinco veces ganador de la Liga de Campeones y capitán de Brasil.
Hargreaves nombra a Anderson como el principal objetivo del Manchester United.
El excentrocampista del United Owen Hargreaves ha elogiado a Casemiro por demostrar que críticos como Carragher estaban equivocados tras recibir «una falta de respeto que ha sido desmesurada». Y cree que el centrocampista del Nottingham Forest Anderson es el principal candidato para sustituir a Casemiro en Old Trafford.
El comentaristade TNT Sports, Hargreaves, declaró a GOAL: «Adam Wharton es un jugador realmente bueno. Es muy inteligente y ve el juego un poco más rápido que la mayoría de los jugadores. Juega pases a la primera, pero Elliot tiene un perfil diferente. Elliot es un poco más grande, probablemente un poco más agresivo, así que creo que ambos son jóvenes jugadores con mucho talento.
Creo que Elliot probablemente tiene la ventaja en este momento, porque es un poco más físico, pero creo que Adam es un chico que podría jugar con cualquiera porque es muy inteligente».
Anderson tiene «personalidad» como Rice.
Hargreaves comparó a Anderson con Declan Rice y cree que el excentrocampista del Newcastle, que lleva desde septiembre formando pareja con Rice en el centro del campo de Inglaterra, tiene el carácter necesario para triunfar en el United.
«Me recuerda un poco a Declan en el sentido de que se le han dado oportunidades y las está aprovechando. Como jugador joven, está progresando a gran velocidad y mejorando constantemente. Tiene tamaño, tiene habilidad, lo tiene todo. Lo que me gusta de Elliot es que parece tener personalidad.
Y eso es lo que se necesita cuando las cosas se ponen difíciles, porque no se trata tanto de ser un buen jugador. Se trata más bien de si eres capaz de lidiar con las expectativas que conlleva jugar en un club como el Manchester United. Eso es algo que no se sabe, algo que no se ve en los datos ni en los informes de los ojeadores. Parece que tiene empuje».
Anderson espera ayudar al Forest a vencer al Wolves el miércoles en un partido crucial para evitar el descenso. Es uno de los 10 partidos de la Premier League de esta semana que se retransmitirán en directo por TNT Sports.
También el miércoles, el Manchester City recibe al Fulham con la intención de aprovechar su increíble remontada ante el Liverpool, que esperará recuperarse de su colapso final cuando visite al Sunderland. Mientras tanto, el Crystal Palace recibe al Burnley y el Aston Villa juega en casa contra el Brighton and Hove Albion.
Luego, el jueves, el líder de la Premier League, el Arsenal, visita al Brentford.
Carrick tiene razón al hacer que Sesko «observe y aprenda».
Benjamin Sesko mantuvo la racha invicta de Carrick con el United al conseguir un empate 1-1 en West Ham con un gol en el minuto 96. Fue el segundo gol in extremis del internacional esloveno en tres partidos, tras marcar el gol de la victoria en el minuto 94 contra el Fulham. Ha marcado siete goles en total desde su fichaje por 74 millones de libras procedente del RB Salzburgo el verano pasado, aunque aún no ha sido titular con Carrick.
Hargreaves elogió la gestión de Carrick con Sesko, señalando que el United siempre ha ido incorporando poco a poco a los delanteros jóvenes en lugar de lanzarlos directamente a la piscina.
Explicó: «Creo que lo mejor que se puede hacer con un jugador joven como él, aunque hayas pagado mucho dinero por él, es dejar que observe y aprenda. Eso es lo que se solía hacer hace 10 años. Ya sabes, un jugador como Sesko habría sido el cuarto delantero en un gran club. El Manchester United de oro tenía a Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney y Ole Gunnar Solskjaer. [Antes de eso] Teddy Sheringham, Andy Cole y Dwight Yorke.
«Y habrías tenido a un joven aprendiendo el oficio. Eso es lo que teníamos con Danny Welbeck. Estaba despuntando, tenía 18 años y probablemente era nuestro quinto delantero cuando ganamos la liga. Entrenaba con nosotros todos los días y aprendió mucho. Lanzarlo a los 18, 19 o 20 años, como hicieron con Marcus Rashford, Anthony Martial y Rasmus Hojlund, que ahora se ha ido, no creo que sea bueno para su desarrollo.
Cuando el club no va bien, ellos asumen toda la presión. Y creo que tener a Sesko y decirle: «Solo observa desde el banquillo, entra en los últimos 25 minutos y tendrás tus oportunidades...». Y mira, no es una coincidencia que esté prosperando. Sé que los agentes y los jugadores dicen: "Quiero jugar, quiero jugar". Bueno, puede que no estés preparado para ello. Así que [Carrick dice]: "Aprende las reglas, yo te ayudaré. Llevo 20 años aquí, he visto esto, confía en mí". Y está funcionando».
