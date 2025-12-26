+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
European team of the season 2025-26 GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

El XI Europeo de la temporada 2025-26 de GOAL hasta ahora: Kylian Mbappé y Lamine Yamal entran en la lista, ¡pero no hay espacio para Harry Kane!

Con la mitad de la temporada sobre nosotros, ha llegado el momento de destacar a los jugadores que han tenido el mayor impacto en las principales ligas de Europa. Pero primero, repasemos la situación actual.

En Alemania, tenemos otra carrera de un solo caballo en la Bundesliga, con el Bayern Múnich de Vincent Kompany ya manteniendo una ventaja de nueve puntos sobre el Borussia Dortmund en la cima. Sin embargo, no se está desarrollando una narrativa predecible en la Ligue 1, ya que el Paris Saint-Germain está viendo su supremacía desafiada por el paquete sorpresa Lens, mientras que Marsella y Lille también han mostrado hasta ahora la consistencia necesaria para sostener una lucha por la corona francesa.

El mayor drama lo está proporcionando la Serie A, donde los cinco primeros están separados por solo cuatro puntos, con el Inter liderando actualmente delante de sus archirrivales AC Milan, el actual campeón italiano Napoli, una Roma mucho mejorada y una Juventus resurgente.

Mientras tanto, hay dos equipos en la mezcla por el título en La Liga, donde el Barcelona está actualmente aguantando al Real Madrid, mientras que en la Premier League, el Arsenal ha emergido nuevamente como el favorito temprano y parece tener una capacidad real de sostenerse esta vez, aunque el Manchester City está justo en sus talones después de regresar a algo cercano a su mejor nivel, y el Aston Villa también está peleando en la parte superior mientras continúan mejorando año tras año bajo Unai Emery.

El Arsenal también está en la cima de la tabla de la fase de liga de la Liga de Campeones, dos puntos por delante del Bayern. Detrás de ellos, la carrera por un final entre los ocho primeros y la clasificación automática para los octavos de final sigue muy abierta a falta de dos partidos, con equipos como el Liverpool, Dortmund, Chelsea y el Barça todos rondando justo debajo de la línea de corte.

Pero, ¿quiénes han sido los intérpretes destacados? GOAL ha reunido nuestro Equipo Europeo de la Temporada 2025-26 hasta ahora, con nuestras selecciones basadas en las estadísticas individuales de cada jugador y su capacidad para establecer el estándar de excelencia para los equipos que luchan por los trofeos...

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Portero: Thibaut Courtois (Real Madrid)

    Thibaut Courtois ha estado más ocupado de lo que hubiera querido esta temporada, porque el Real Madrid ha perdido rápidamente su rumbo bajo Xabi Alonso en medio de una pesadilla de lesiones defensivas. Pero eso ha permitido al jugador de 33 años recordar al mundo por qué sigue siendo el mejor portero del negocio.

    El belga ha sido especialmente impresionante en la Liga de Campeones, realizando 28 paradas en cinco apariciones - el mejor récord de cualquier portero en la competición después del mismo número de partidos - con ocho de ellas en una destacada actuación contra el Liverpool en Anfield.

    El Real Madrid sigue en la lucha por los trofeos gracias a Courtois, e incluso sus rivales más acérrimos se rinden ante su grandeza, con el No.1 del Athletic Club y España, Unai Simón, diciendo a Diario AS en noviembre: "Si Courtois no puede alcanzar un balón, ninguno de nosotros puede. Es imposible encontrar a alguien mejor que él."

    • Anuncios
  • Arsenal v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    LD: Jurrien Timber (Arsenal)

    Jurrien Timber ha sido esencial para el progreso del Arsenal en ambos extremos del campo esta temporada. El agresivo lateral derecho holandés impulsa al equipo hacia adelante con su pase progresivo y conducción de balón, y es un maestro en situaciones de uno contra uno, como lo demuestra el hecho de que se encuentra entre los 10 primeros en entradas ganadas en la Premier League este término.

    "Ha sido fenomenal en todos los aspectos", dijo Mikel Arteta después de que Timber protagonizara una gran actuación en la victoria del Arsenal por 3-0 sobre el Slavia Praga en la Champions League. "Creo que ha llevado su nivel y el del equipo a una dimensión diferente."

    Ganar ese tipo de elogios del entrenador dice mucho. El Arsenal está bendecido con calidad en todas las áreas del campo, pero nadie es más importante para la forma en que funcionan como colectivo que Timber.

  • Dayot UpamecanoGetty Images

    CB: Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

    Dayot Upamecano ha enfrentado muchas críticas durante su tiempo en el Bayern Múnich, con la principal queja de que no ha hecho lo suficiente para desbloquear su enorme potencial. Sin embargo, el central francés ha silenciado a los escépticos en los últimos meses, proporcionando la plataforma sólida sobre la cual el Bayern ha construido su último asalto en tres frentes de trofeo.

    Forjando una formidable nueva asociación con el fichaje de verano Jonathan Tah, Upamecano ha sido un monstruo en sus duelos y ha hecho mejoras masivas en términos de su toma de decisiones, prosperando en la línea defensiva alta de Kompany. La especulación sobre su futuro ha estado en auge mientras se acerca a los últimos seis meses de su contrato, y el Bayern tiene que asegurarse de que se quede si realmente quieren convertirse en la fuerza dominante en Alemania y en la Liga de Campeones nuevamente, porque se ha vuelto indispensable.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    CB: Gabriel Magalhaes (Arsenal)

    Al Arsenal lo han apodado 'Set Piece FC' debido a lo bien que han aprovechado las jugadas a balón parado para aventajar a sus rivales en la primera mitad de la campaña, y Gabriel Magalhaes ha sido la cara de este nuevo enfoque. El brasileño es el objetivo cada vez que Declan Rice o Bukayo Saka lanzan el balón al área penal, con pocos jugadores capaces de competir contra su físico natural y determinación.

    Gabriel aportará con goles cruciales, como su gol de la victoria en el tiempo de descuento ante Newcastle, y se elevará más alto para cortar cualquier peligro aéreo en defensa. También juega un papel clave en el juego de construcción del equipo con su distribución que rompe líneas. Para ilustrar ese punto, la mejor actuación del jugador de 27 años en la temporada se dio en la goleada 4-0 de los Gunners ante el Atlético de Madrid, donde no solo anotó el gol de apertura, sino que también completó el 89 por ciento de sus pases y creó una ocasión clave. 

  • Nuno Mendes PSG 2025Getty Images

    LB: Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)

    Nuno Mendes finalizó 10º en la votación del Balón de Oro 2025, por delante de estrellas como Harry Kane, Vinicius Jr y Robert Lewandowski, y también estuvo cuatro lugares por encima de su compañero del PSG Desire Doue, quien fue su héroe en la final de la Liga de Campeones con dos goles en la victoria 5-0 sobre el Inter. No hay duda de que Mendes merecía esa posición, ya que no hubo mejor lateral izquierdo en Europa la temporada pasada, y eso también ha sido el caso entre agosto y diciembre.

    La velocidad y el atletismo del jugador de 23 años, tanto en defensa como en ataque, han sido vitales para el PSG en las bandas, y tiene la calidad técnica y el equilibrio para entrar al interior y enlazar el juego, haciendo su mejor trabajo en las medias espacios. Mendes ya ha acumulado ocho participaciones de gol en todas las competiciones esta temporada, con dos de ellas en una demolición 7-2 del Bayer Leverkusen y otra en la victoria 2-1 del PSG en Barcelona, en la cual anuló completamente al habitualmente imparable Lamine Yamal. Ganar esa batalla por sí sola te dice lo bueno que es Mendes.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-ALAVESAFP

    ED: Lamine Yamal (Barcelona)

    Yamal es, sin embargo, todavía el jugador más electrizante del planeta, a pesar de luchar con un problema crónico en la ingle durante los últimos meses. Incluso cuando no está al 100%, el joven de 18 años ha dado un paso adelante para ser el máximo factor de diferencia para el Barça, acumulando un total de 20 goles y asistencias en 20 partidos, incluyendo un esfuerzo en solitario notable contra el Club Brugge en la Liga de Campeones.

    Problemas defensivos familiares todavía están impidiendo que el Blaugrana alcance el siguiente nivel, pero la brillantez de Yamal a menudo los hace irrelevantes. Es una fuente constante de magia, como muestra su cantidad de más de 80 acciones creadoras de disparos en La Liga, una cifra sólo superada por Kylian Mbappe, mientras ha establecido el máximo de goles en la división hasta la fecha en 2025-26 (ocho).

    Yamal ha tenido que lidiar con lesiones, controversias fuera del campo y más comparaciones no útiles con Lionel Messi que nunca en la segunda mitad de 2025, pero de alguna manera ha continuado su ascenso a la cima del juego. Es un talento realmente especial sin techo.

  • Real Madrid CF v FC Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    CM: Pedri (Barcelona)

    Solo un hombre en el equipo del Barca ha brillado tanto como Yamal esta temporada, y ese es el diminuto genio Pedri. Está en la parte superior de la lista de pases completados por mediocampistas en La Liga y de pases hacia el tercio final, mientras que ocupa el segundo lugar en regates exitosos.

    Pedri es el corazón del equipo de Flick y da ejemplo con su compostura y clase en situaciones de alta presión. El jefe del Barca lo describió como un "jugador absolutamente increíble" después de su última actuación magistral contra Osasuna, lo cual es absolutamente preciso. No desde que Andrés Iniesta estaba en su apogeo, los gigantes catalanes han podido contar con un mediocampista tan elegante e inteligente, y el trabajo incansable de Pedri sin el balón también ha sido vital para ayudar a compensar las limitaciones defensivas del equipo.

  • Vitinha PSG 2025Getty Images

    CM: Vitinha (Paris Saint-Germain)

    Por ahora, sin embargo, Pedri se sitúa segundo en la lista de los grandes mediocampistas organizadores de Europa detrás de Vitinha. El orquestador portugués del PSG ha sido una vez más el jugador más consistente en las filas de Luis Enrique, con el entrenador del Tottenham Thomas Frank prediciendo "será el próximo ganador del Balón de Oro" después de ver al ex jugado del Wolves deslumbrar a su equipo en la Liga de Campeones.

    Vitinha obtuvo una calificación de 9.9 en Sofascore después de anotar un hat-trick en la emocionante victoria del PSG 5-3 sobre los Spurs, pero los goles no suelen ser su fuerte. Es el hombre que dicta el ritmo para los campeones europeos reinantes, siempre buscando abrir nuevas líneas de pase y llevar el balón hacia adelante.

    Parece que el balón está pegado a los pies de Vitinha, y rara vez pierde la posesión, con el jugador de 25 años liderando con creces en pases completos tanto en la Liga de Campeones como en la Ligue 1. También es un lector del juego consumado que sobresale en desbaratar el juego, estableciendo el tono para el sistema de contra-presión de Luis Enrique.

  • luis diaz(C)Getty images

    EI: Luis Díaz (Bayern Múnich)

    Luis Díaz está demostrando ser la mejor contratación de la ventana de transferencias de verano de 2025. El Bayern tenía una tarea difícil en sus manos para reemplazar a Leroy Sané cuando se fue al Galatasaray, pero Díaz ha demostrado ser una mejora con respecto al ex extremo del Manchester City, anotando 13 goles y otorgando siete asistencias en sus primeras 22 apariciones para los gigantes alemanes, mientras también forjaba una relación telepática con Kane.

    Solo Kane y Serhou Guirassy del Dortmund tienen un total de goles esperados (xG) más alto que Díaz en la Bundesliga esta temporada, lo que refleja su estilo de juego directo y su precisión con tiros y pases. En retrospectiva, probablemente ahora Liverpool desearía haber retenido al trabajador colombiano, quien también ha liderado la presión del Bayern y ha sido su principal salida en la fase de transición.

    Kompany ha expresado su creencia de que la "creatividad caótica" de Díaz le ha dado al Bayern algo nuevo al frente, quizás mejor resumido por su actuación de dos goles contra el PSG que fue marcada por una tarjeta roja. Que el caos continúe por mucho tiempo.

  • Haaland CityGetty

    DC: Erling Haaland (Manchester City)

    Por los altos estándares de Haaland, 22 goles en la Premier League para el Manchester City en 2024-25 fue un rendimiento decepcionante. Pero el noruego está ahora a solo tres goles de esa marca con 21 partidos por jugar esta vez, y podría romper su récord de temporada de 36 goles, con el equipo de Pep Guardiola finalmente comenzando a resonar nuevamente después de un año extremadamente raro sin éxito.

    El premio al máximo goleador en la Liga de Campeones también está al alcance de Haaland, ya que actualmente se encuentra en el segundo lugar con seis goles, y con enfrentamientos favorables en la fase final de la liga contra Bodo/Glimt y Galatasaray por venir. El exjugador del Dortmund no tiene igual como goleador puro, pero eso ya lo sabíamos.

    Aún más impresionante es el progreso que Haaland ha hecho con su control del balón y pase, que ahora se ajustan más al estilo tiki-taka por el que Guardiola es conocido, y el esfuerzo adicional que ha puesto defensivamente, sobre todo en la derrota 3-0 del derby contra el Manchester United que lo vio entregar, en palabras de Phil Foden, "una actuación completa" con seis despejes, dos recuperaciones, un pase clave, y sus habituales dos goles.

  • Kylian Mbappe celebrationGetty

    DC: Kylian Mbappe (Real Madrid)

    El último pero no menos importante es el nuevo número 10 extraordinario del Real Madrid: Kylian Mbappe. Luka Modric entregó ese icónico jersey, que también fue usado por Cristiano Ronaldo, a Mbappe después de su partida en el verano, y el exsuperestrella del PSG ha demostrado desde entonces que es más que digno, anotando 29 goles en 24 partidos para llegar a la cima de las tablas de goleadores tanto de La Liga como de la Liga de Campeones.

    Mbappe anotó 44 en todas las competiciones en su año de debut en el Bernabéu mientras llevaba a un equipo desarticulado, y de alguna manera se ha vuelto aún más prolífico a pesar de que el Madrid ha retrocedido aún más. Por eso ocupa este lugar sobre Kane, quien ha sido igualmente prolífico, pero en un Bayern que está funcionando a plena capacidad. Sin Mbappe, los Blancos no seguirían en la contienda por los trofeos más importantes. 

    No se trata solo de los goles de Mbappe; el jugador de 26 años tiene el total más alto de asistencias esperadas (xA) en España y la mayor cantidad de oportunidades creadas. Está haciendo todo lo posible para elevar al Madrid, al igual que Ronaldo en su mejor momento, y merece mucho más de quienes lo rodean. 

0