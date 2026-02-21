¡El Wrexham gana un clásico del campeonato! El equipo de Phil Parkinson venció al Ipswich en un emocionante partido con ocho goles, lo que supone un gran impulso para sus esperanzas de ascenso

Este emocionante partido en Racecourse fue rápido y frenético desde el principio, ya que Moore adelantó al Wrexham a los seis minutos. Tras un inteligente cabezazo de Josh Windass al delantero, Moore subió por la banda izquierda y envió el balón al fondo de la red desde un ángulo cerrado. El jugador de 33 años no tenía derecho a marcar desde el borde izquierdo del área, pero encontró el fondo de la red con un imparable disparo que superó a Christian Walton en la portería del Ipswich.

El Wrexham comenzó bien el partido, pero tras una serie de interrupciones por lesiones en ambos equipos, los visitantes comenzaron a ganar terreno en el encuentro. Empataron en el minuto20, gracias al fichaje de enero Anis Mehmeti. El exjugador del Bristol City marcó su primer gol con los Tractor Boys después de que Jack Taylor viera cómo le paraban un disparo y el portero Arthur Okonkwo solo pudiera despejar el balón hacia Mehmeti, que mantuvo la compostura y envió el balón al fondo de la red.

A ocho minutos del descanso, el Wrexham volvió a ponerse por delante. Moore y Windass volvieron a ser los protagonistas, ya que el delantero galés rompió por la izquierda y centró primero para George Thomason, cuyo disparo fue detenido, antes de que un segundo balón de Moore encontrara a Windass, que remató de cabeza a puerta.

Moore vio cómo le paraban un hábil remate en el primer palo cuando intentaba aumentar la ventaja del equipo local, pero los Red Dragons recibieron un duro golpe en el tiempo de descuento de la primera parte. Taylor realizó un ingenioso pase con el talón hacia Ivan Azon, cuyo remate al segundo palo fue devastador y llevó a los dos equipos al descanso con un empate a 2-2.

La acción no había terminado ni mucho menos en la segunda parte, ya que los visitantes se adelantaron por primera vez a los dos minutos de la reanudación. El gol llegó de la mano del central Cedric Kipre, que remató con fuerza desde 25 metros para dar la vuelta al partido y dejar atónitos a los aficionados locales.

El Wrexham vio cómo le anulaban un penalti justo antes de la hora de juego, después de que el portero Walton pareciera derribar a Doyle cuando el central le ganó la partida y remató de cabeza por encima del larguero, pero solo siete minutos después empataron. Broadhead lideró un contraataque y, tras bloquear su primer disparo, Thomason mantuvo la calma y remató a puerta el rebote desde el borde izquierdo del área.

Los Red Dragons se lanzaron al ataque en busca de la victoria y Doyle dio el toque decisivo, rematando de cabeza un córner de Lewis O'Brien para hacer enloquecer a la afición local. El exdefensa del Manchester City realizó un bloqueo crucial para evitar que Marcelino Núñez empatara en el otro extremo del campo, antes de que Broadhead golpeara al Ipswich en otro contraataque con un impresionante quinto gol tras otra asistencia de O'Brien. Las ocasiones siguieron llegando en ambos extremos, pero el marcador se mantuvo así, ya que el Wrexham se aseguró una victoria crucial en su lucha por los play-offs, reforzando su sexto puesto.