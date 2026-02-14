Getty Images Sport
El Wrexham celebra el aniversario de su adquisición venciendo al Ipswich y alcanzando la quinta ronda de la FA Cup por primera vez en casi 30 años
Feliz aniversario para Wrexham
El Wrexham ha disfrutado de un rápido ascenso en las divisiones desde que Reynolds y Mac se hicieron cargo del club en 2021 y ahora está causando sensación en la FA Cup. El equipo galés ya ha causado revuelo en la competición al eliminar al Nottingham Forest, de la Premier League, en la tercera ronda, mientras que la victoria sobre el Ipswich significa que los Red Dragons pasan a la quinta ronda por primera vez en 29 años. La estrella del Wrexham, Ollie Rathbone, admitió que fue otra noche memorable para el club tras la victoria. Declaró a Match of the Day Wales: «El club está viviendo una trayectoria increíble y solo queremos seguir contribuyendo a ella. Es otra noche especial, y es bueno volver a la senda de la victoria en casa».
El Wrexham quiere más
Parkinson también disfrutó de la victoria y admite que su equipo quiere más. Declaró a BBC Sport: «Cada temporada de fútbol es especial y hay que saborearla. La FA Cup forma parte de ello y era importante que respaldáramos la victoria contra el Nottingham Forest con otra victoria esta noche. Creo que es fantástico para nuestros propietarios, Rob y Ryan, ya que era su quinto aniversario y pasar a la quinta ronda también es fantástico para ellos. Estamos deseando que llegue el sorteo del lunes por la noche, cuando estemos en el hotel de Bristol. Lo saborearemos. Pero, como hicimos la última vez, ahora dejaremos la FA Cup en un segundo plano y nos concentraremos en la liga. No hay que ser demasiado indiferentes al respecto, pero escuchen, hemos vivido muchas noches fantásticas aquí y queremos más. Somos ambiciosos, ¿por qué no íbamos a serlo?».
Elogios para el «subestimado» Parkinson
Aunque a menudo el foco de atención se centra en los famosos propietarios del equipo de Wrexham o en los jugadores, fue Parkinson quien recibió los elogios tras el partido. El excentrocampista del Manchester United y de Gales Robbie Savage declaró a TNT Sports: «Probablemente sea uno de los entrenadores más subestimados, porque cada vez que el Wrexham asciende o tiene un equipo en la Premier League, la gente los subestima y subestima al entrenador. Ha hecho un trabajo increíble con este club de fútbol y está demostrando que la gente se equivoca al pensar que no se puede ganar a los equipos de la Premier League. Lo hizo con el Bradford contra el Chelsea [en la FA Cup de 2015] y lo está haciendo en la liga. Cada temporada que ascienden, [la gente dice] "no puede hacerlo a ese nivel", pero él está demostrando que todos se equivocan. Creo que es uno de los mejores entrenadores en este momento por lo que ha logrado».
Parkinson también tiene actualmente al equipo en los puestos de play-off de ascenso en la Championship, lo que significa que sus sueños de llegar a la Premier League siguen vivos.
¿Un empate glamuroso para el Wrexham?
El Wrexham conocerá el lunes a su próximo rival en la FA Cup, cuando se celebre el sorteo de la quinta ronda. El equipo de Parkinson espera alcanzar los cuartos de final por cuarta vez en la historia del club y seguramente confía en que le toque un rival de renombre. El Chelsea, gigante de la Premier League, ya se ha clasificado tras derrotar al Hull City el viernes por la noche, mientras que el Arsenal y el Manchester City se enfrentarán a rivales de divisiones inferiores y se espera que sigan adelante.
