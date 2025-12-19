Getty Images Sport
El West Ham Women despide a la entrenadora Rehanne Skinner tras solo una victoria en 11 partidos de la WSL
West Ham despide a Skinner por falta de forma
El West Ham United Femenino ha despedido al entrenador en jefe Skinner tras una prolongada racha sin victorias en la Superliga Femenina, que ha dejado al club en el undécimo lugar. La decisión llega después de que los Hammers consiguieran solo una victoria en sus primeros 11 partidos de liga de la campaña 2025-26, acumulando solo cinco puntos en total.
El último partido de Skinner al mando tuvo lugar el fin de semana pasado en el Chigwell Construction Stadium, donde el West Ham mantuvo la ventaja en dos ocasiones pero no pudo asegurar una victoria contra el Liverpool, el último del clasifiсatorio, conformándose con un empate. Ese resultado subrayó un tema recurrente esta temporada, con momentos positivos a menudo deshechos por debilidades defensivas e incapacidad para cerrar los partidos.
El récord general de la liga resultó decisivo ya que el saldo de una victoria, dos empates y ocho derrotas del West Ham representa el menor retorno de puntos del club después de 11 partidos en cualquier temporada de la Superliga Femenina. Con el equipo apenas por encima del fondo de la tabla y con el impulso firmemente en contra, los Hammers decidieron hacer un cambio con la esperanza de frenar la caída.
- Getty Images Sport
El West Ham está teniendo dificultades en ambos extremos del campo.
Los números pintan un cuadro claro de las dificultades de West Ham esta temporada. Defensivamente, los Hammers han concedido 23 goles en 11 partidos de liga, más que cualquier otro equipo en la división hasta ahora. Esa falta de solidez ha puesto consistentemente presión en un equipo ya falto de confianza, particularmente en partidos reñidos.
En el otro extremo del campo, West Ham también ha tenido dificultades para marcar goles. El equipo ha anotado solo nueve veces en la liga, con solo Liverpool y Leicester City registrando menos goles. El desequilibrio entre ataque y defensa ha dejado al equipo incapaz de lograr rachas sostenidas de forma, incluso cuando las actuaciones han mostrado breves signos de mejora.
Estos problemas no están aislados a la campaña actual. Bajo Skinner, West Ham terminó penúltimo en la temporada 2023-24 y antepenúltimo el año siguiente. Aunque hubo períodos de estabilidad, los Hammers finalmente sintieron que el progreso se había estancado y que se requería un cambio para mejorar su posición en la WSL lo más rápido posible.
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra comunidad en crecimiento ahora!
Skinner tuvo dificultades en West Ham desde el principio.
Skinner se unió a West Ham en junio de 2023 procedente del Tottenham, haciéndose cargo de un equipo que ya estaba luchando cerca del fondo de la tabla. Se convirtió en una figura significativa en el club, no solo como entrenadora principal sino también como la primera gerente femenina del West Ham Women desde el inicio de la Superliga Femenina.
Durante su mandato, Skinner dirigió 55 partidos de la WSL, registrando 10 victorias, 13 empates y 32 derrotas. Eso equivalió a una tasa de victorias del 18,2 por ciento y un promedio de 0,78 puntos por partido, cifras que destacan las dificultades a largo plazo que enfrentó el club durante ese período a pesar de los esfuerzos por estabilizar las actuaciones.
Más allá de los resultados, Skinner fue reconocida internamente por su compromiso y trabajo tras bambalinas. Operando con recursos limitados, participó en estrategias de reclutamiento creativo y fue fundamental para impulsar mejoras estructurales más amplias, incluyendo un aumento de personal, investigación médica mejorada específica para el juego femenino y apoyo a la maternidad.
- Getty Images
West Ham todavía no ha decidido sobre el sucesor de Skinner.
West Ham ha confirmado que el proceso de reclutar a un nuevo entrenador para el equipo femenino ya está en marcha, con la junta deseando actuar rápidamente. El momento de la decisión permite al club reajustarse durante el parón invernal y potencialmente fortalecer la plantilla en la ventana de transferencias de enero antes de la segunda mitad de la temporada.
El desafío inmediato para el nuevo entrenador será significativo. West Ham recibirá a Manchester City en los cuartos de final de la Copa de la Liga Femenina este fin de semana, un enfrentamiento exigente que llega en medio de un período de transición. Después del parón, las Hammers regresan a la acción de la liga con un viaje desafiante para enfrentar a las campeonas vigentes, Chelsea, el 11 de enero.
Anuncios