El tricampeón de Champions League abre negociaciones por Emiliano 'Dibu' Martínez y complica al Aston Villa
Martínez, con opciones de salida de cara al mercado de verano
Aunque Emiliano Martínez ha disfrutado de una etapa destacada como guardián del Aston Villa, su nombre aparece con frecuencia en las especulaciones del mercado de fichajes. Al final de la temporada pasada, el portero de 33 años pareció despedirse de la afición en Villa Park, un gesto que alimentó los rumores sobre una posible salida.
En aquel momento, el técnico Unai Emery se mostró cauto al respecto: “Veremos. Es el último partido aquí esta temporada y no lo sé. Tendremos que ver qué pasa con el equipo y con los jugadores, aunque, por supuesto, están respondiendo en el campo”.
Finalmente, ninguna transferencia se concretó. Se cree que Rúben Amorim lo tenía en la mira para el Manchester United, pero los Red Devils optaron por fichar al joven belga Senne Lammens, mientras que el interés previo desde la Saudi Pro League tampoco llegó a materializarse. Martínez sigue siendo jugador del Villa y ha disputado 21 partidos en la presente temporada, contribuyendo a que los Villans ocupen actualmente el tercer puesto de la Premier League.
Inter busca a un argentino para reemplazar a Sommer
Si bien Emiliano Martínez podría estar abierto a un cambio de aires, uno de los principales obstáculos es que firmó un nuevo contrato con el Aston Villa en agosto de 2024, el cual todavía tiene más de tres años de vigencia. Esto significa que el club inglés exigiría una cifra de traspaso considerable para facilitar su salida, especialmente considerando las limitaciones financieras que ha enfrentado el Villa en las últimas temporadas.
Ese escenario podría abrir la puerta a Italia, donde el Inter de Milán ha mostrado interés en el guardameta. El seguimiento del club nerazzurro se remonta a diciembre, cuando surgieron informes que lo vinculaban con un posible fichaje durante el mercado invernal. Dichas informaciones señalaban que el Villa estaría dispuesto a sacar rédito del campeón del mundo, y ahora el periodista Gianluca Di Marzio asegura que el Inter ya ha entablado contactos con los representantes de Martínez para conocer las condiciones de una eventual operación.
El Inter busca un relevo para su actual número uno, Yann Sommer, quien, según se cree, no ha terminado de convencer al técnico Cristian Chivu y cuyo contrato expira al final de la temporada.
No obstante, otro factor a considerar es el elevado salario que percibe Martínez en Villa Park, lo que podría obligarlo a aceptar una reducción salarial para que el traspaso al Inter pueda concretarse.
El Aston Villa contempla al suplente como alternativa si Martínez sale en enero
Si Martínez abandonara el club este mes, la pérdida de su carisma y mentalidad competitiva supondría un duro golpe para el Aston Villa. Con unas finanzas tan ajustadas en Villa Park, el club podría tener serias dificultades para encontrar un reemplazo en el mercado de fichajes y verse obligado a confiar en el portero suplente, Marco Bizot, para el resto de la temporada.
Martínez se ha perdido varios partidos esta campaña debido a lesiones, lo que ha permitido a Bizot disputar diez encuentros en la temporada 2025-26. Cinco de ellos han sido en la Premier League, donde el guardameta neerlandés de 34 años ha logrado una portería a cero y ha encajado ocho goles.
El Aston Villa, sorprendido por el estallido de Emery tras la derrota ante el Everton
Tras un arranque de temporada notable, en el que incluso fue señalado como posible candidato al título, el Aston Villa ha perdido regularidad desde el inicio del año. Pese a su victoria ante el Tottenham Hotspur en la FA Cup, el equipo sufrió una inesperada derrota en casa frente al Everton, tras la cual Unai Emery reconoció que su plantilla no puede considerarse aspirante al Top 5, al existir otros clubes con “mayor potencial”.
Por su parte, el Inter de Milán lidera actualmente la Serie A, pero está obligado a ganar su último partido de la fase de liga de la Champions League si quiere clasificarse de forma directa a los octavos de final. La derrota por 3-1 ante el Arsenal el martes los dejó provisionalmente en la novena posición, a la espera de los encuentros del miércoles.
