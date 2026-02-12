El Tottenham se fija en el exentrenador del Liverpool como solución a corto plazo tras despedir a Thomas Frank

El exinternacional holandés conoce a la perfección la primera división inglesa, tanto dentro como fuera del campo. Jugó en el Everton y el Fulham antes de pasar a ser entrenador del Ajax.

Tras un periodo como entrenador interino en Ámsterdam, Heitinga se unió a su antiguo entrenador en el Everton, David Moyes, en el West Ham en septiembre de 2023. Tras la marcha del escocés del estadio londinense, en 2024 se produjo un cambio al Liverpool, donde se unió a su compatriota Arne Slot en Anfield.

Heitinga dejó ese cargo para hacerse cargo del Ajax en el verano de 2025, pero solo duró unos meses allí, ya que fue destituido en noviembre tras conseguir cinco victorias en 15 partidos. Regresó a Inglaterra como parte del cuerpo técnico de Frank en el Tottenham en enero de 2026.