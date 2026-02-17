Getty
El Tottenham se entera de cuándo dejará de ser uno de los «seis grandes» clubes, mientras una antigua estrella de los Spurs admite que sus amigos «se están tirando de los pelos» por la lucha por evitar el descenso
El trofeo se ha roto, pero los Spurs han tenido dificultades en la Premier League.
El Tottenham terminó quinto en la temporada 2023-24, bajo la dirección del técnico australiano Ange Postecoglou. Este se comprometió a lograr éxitos tangibles en su segunda campaña al frente del equipo y cumplió su promesa al conseguir un triunfo continental que puso fin a 17 años de espera para celebrar un título.
Postecoglou fue destituido de su cargo tras ver cómo los Spurs caían al puesto 17 de la primera división inglesa, y el mando pasó a manos del exentrenador del Brentford, Thomas Frank. El danés solo duró ocho meses al frente del equipo, tras verse envuelto en otra batalla por el descenso, con el Tottenham mirando con ansiedad por encima del hombro.
Igor Tudor ha asumido el cargo de forma interina, y se especula con un emotivo regreso a un entorno familiar para el actual entrenador de la selección estadounidense, Mauricio Pochettino, pero quienquiera que dirija al club tendrá entre manos un gran proyecto de reconstrucción.
Cuando los Spurs podrían salir del «Big Six»
Cuando se le preguntó sobre cuándo podría Tottenham salir del legendario «Big Six», con equipos como Newcastle y Aston Villa aspirando a unirse a ese grupo, Zamora, en declaraciones a Gambling.com, que clasifica y compara los mejores casinos del Reino Unido, dijo a GOAL: «Para un equipo como el Spurs, creo que probablemente solo se puede pasar desapercibido durante dos años. El tercer año, que será la próxima temporada, hay que ofrecer algún tipo de rendimiento. Hay que estar entre los seis primeros y demostrar constantemente que se está ahí.
Tengo muchos amigos que son aficionados del Spurs y se están tirando de los pelos, y lo han estado haciendo durante el último año. No pueden creer lo que está pasando. A cualquiera que llegue, le dan dos o tres partidos y, si no rinde, ¡que le vaya bien! Es un club enorme con un potencial enorme».
Postecoglou afirma que el Tottenham no es un «gran club».
Postecoglou ha afirmado que los Spurs podrían estar exagerando su estatus en el fútbol inglés, ya que el enigmático técnico de 60 años ha visto lo suficiente durante su etapa en el Tottenham Hotspur Stadium como para sugerir que no merecen estar entre la élite.
En el podcast Stick to Football de The Overlap, declaró: «Es un club realmente curioso en cuanto a entender qué es lo que están tratando de construir. ¿Qué son? Obviamente, han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles. Pero cuando miras el gasto, en particular, ya sabes, su estructura salarial, no son un gran club.
Lo vi porque, cuando intentábamos fichar jugadores, no estábamos en el mercado para esos jugadores. Hay ciertos jugadores que nosotros... Quiero decir, al final de mi primer año, cuando terminamos quintos, para mí, vale, ¿cómo se pasa de ser quinto a ser realmente competitivo? Bueno, teníamos que fichar jugadores preparados para la Premier League.
En aquel momento, estaba pensando en Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo y [Antoine] Semenyo, Marc Guehi, porque dije que, si queríamos pasar del quinto puesto a ese puesto, eso era lo que harían los otros grandes clubes en ese momento. Y esos tres adolescentes son jóvenes jugadores excepcionales y creo que serán grandes jugadores para el Tottenham, pero no te van a llevar del quinto al cuarto y al tercer puesto.
Pero lo que salía del club era que «no, somos un club que puede competir en todos los frentes». Así que cuando dices que, obviamente, tienes una gran experiencia como entrenador, has entrenado en todo el mundo en determinados clubes. ¿Es el Tottenham diferente a esos otros clubes en cuanto a conseguir lo que quieres en el campo o buscar hacer avanzar al club? Bueno, todos son únicos, todos son diferentes. Pero, ya sabes, cuando entras en el Tottenham, lo que ves por todas partes es «atreverse es hacer». Está por todas partes. Y, sin embargo, sus acciones son casi la antítesis de eso.
«Te guste o no, hay que reconocerle el mérito a Daniel [Levy], porque ese camino ha dado lugar a un nuevo estadio, nuevas instalaciones, pero, al tomar un camino seguro, creo que no se dieron cuenta de que, para ganar de verdad, hay que arriesgarse en algún momento. Y ese es el ADN del club.
Seguía sintiendo que el Tottenham, como club, decía «somos uno de los grandes», y la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan».
Cita en el derbi con el Arsenal: comienzo difícil para el entrenador interino Tudor
Las cosas no van a ser más fáciles para los Spurs, que han pasado a los octavos de final de la Liga de Campeones esta temporada, ya que el primer partido de Tudor al mando les enfrentará el domingo al Arsenal, su archirrival, en el derbi del norte de Londres.
