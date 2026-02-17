El Tottenham se entera de cuándo dejará de ser uno de los «seis grandes» clubes, mientras una antigua estrella de los Spurs admite que sus amigos «se están tirando de los pelos» por la lucha por evitar el descenso

Postecoglou ha afirmado que los Spurs podrían estar exagerando su estatus en el fútbol inglés, ya que el enigmático técnico de 60 años ha visto lo suficiente durante su etapa en el Tottenham Hotspur Stadium como para sugerir que no merecen estar entre la élite.

En el podcast Stick to Football de The Overlap, declaró: «Es un club realmente curioso en cuanto a entender qué es lo que están tratando de construir. ¿Qué son? Obviamente, han construido un estadio increíble, unas instalaciones de entrenamiento increíbles. Pero cuando miras el gasto, en particular, ya sabes, su estructura salarial, no son un gran club.

Lo vi porque, cuando intentábamos fichar jugadores, no estábamos en el mercado para esos jugadores. Hay ciertos jugadores que nosotros... Quiero decir, al final de mi primer año, cuando terminamos quintos, para mí, vale, ¿cómo se pasa de ser quinto a ser realmente competitivo? Bueno, teníamos que fichar jugadores preparados para la Premier League.

En aquel momento, estaba pensando en Pedro Neto, [Bryan] Mbeumo y [Antoine] Semenyo, Marc Guehi, porque dije que, si queríamos pasar del quinto puesto a ese puesto, eso era lo que harían los otros grandes clubes en ese momento. Y esos tres adolescentes son jóvenes jugadores excepcionales y creo que serán grandes jugadores para el Tottenham, pero no te van a llevar del quinto al cuarto y al tercer puesto.

Pero lo que salía del club era que «no, somos un club que puede competir en todos los frentes». Así que cuando dices que, obviamente, tienes una gran experiencia como entrenador, has entrenado en todo el mundo en determinados clubes. ¿Es el Tottenham diferente a esos otros clubes en cuanto a conseguir lo que quieres en el campo o buscar hacer avanzar al club? Bueno, todos son únicos, todos son diferentes. Pero, ya sabes, cuando entras en el Tottenham, lo que ves por todas partes es «atreverse es hacer». Está por todas partes. Y, sin embargo, sus acciones son casi la antítesis de eso.

«Te guste o no, hay que reconocerle el mérito a Daniel [Levy], porque ese camino ha dado lugar a un nuevo estadio, nuevas instalaciones, pero, al tomar un camino seguro, creo que no se dieron cuenta de que, para ganar de verdad, hay que arriesgarse en algún momento. Y ese es el ADN del club.

Seguía sintiendo que el Tottenham, como club, decía «somos uno de los grandes», y la realidad es que no creo que lo sean, según mi experiencia de los últimos dos años sobre cómo actúan».