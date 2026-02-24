Getty Images Sport
El Tottenham se clasifica para los cuartos de final de la FA Cup femenina tras imponerse al Chelsea en la tanda de penaltis gracias a un gol de penalti en el último minuto
Las Leonas rugen antes de que Inglaterra marque desde el punto de penalti.
Las Spurs afirmaron su dominio desde el principio, cuando Matilda Vinberg marcó el primer gol a los siete minutos, superando con un remate tranquilo a Elene Lete tras un pase preciso de Olivia Holdt. Las visitantes controlaron gran parte de la primera parte, aunque la portera Lize Kop se vio obligada a realizar una espectacular parada a bocajarro ante Nikita Parris para mantener la ventaja intacta al descanso. Sin embargo, el partido dio un vuelco en dos frenéticos minutos tras la reanudación.
Los ajustes tácticos de Eder Maestre resultaron acertados, ya que las suplentes Luca Corrales y Danielle van de Donk combinaron para empatar en el minuto 58, antes de que Jana Fernández desatara un espectacular disparo desde 30 metros solo 60 segundos después para poner a las locales por delante. Las Spurs parecían conmocionadas y se encaminaban hacia una decepcionante eliminación a medida que el reloj avanzaba en el tiempo de descuento, luchando por encontrar el ritmo contra una defensa compacta y enérgica de las Lionesses.
Con sus esperanzas de ganar la copa pendiendo de un hilo en el quinto minuto del tiempo añadido, el Tottenham se lanzó al ataque con todo, incluida la portera Kop. La presión finalmente dio sus frutos cuando un cabezazo de Bethany England que iba directo a la portería fue bloqueado por el brazo de Teyah Goldie en la línea de gol. El árbitro Ryan Atkin no dudó en señalar el punto de penalti, y England, la jugadora definitiva en los partidos importantes, demostró tener nervios de acero al marcar el gol y forzar otros 30 minutos de juego.
Kop se convierte en el héroe en la tanda de penaltis maratoniana.
La tanda de penaltis alcanzó su punto álgido cuando, uno tras otro, los jugadores se adelantaron para convertir desde los 11 metros. Sorprendentemente, todos los lanzamientos fueron exitosos hasta el decimoctavo intento, en el que incluso la portera Kop se adelantó para marcar el sexto penalti de los Spurs. Tras nueve penaltis perfectos de los visitantes, Kop cambió de papel para convertirse en la ganadora del partido, lanzándose a su derecha para detener el lanzamiento de Wassa Sangare y asegurar la victoria por 9-8 para los visitantes en la tanda de penaltis.
Ho elogia a los Spurs a pesar de estar «lejos de nuestro mejor nivel».
El entrenador de los Spurs, Martin Ho, admitió que su equipo no estuvo a la altura de lo habitual, pero elogió la resistencia de su plantilla para superar un posible tropiezo ante el recién ascendido equipo de la WSL.
En declaraciones al sitio web oficial de los Spurs, Ho dijo: «Sé el nivel de rendimiento que podemos alcanzar y hoy no hemos estado ni mucho menos a nuestro mejor nivel, pero hemos tenido muchos momentos importantes con el balón. En defensa, creo que estuvimos brillantes, tuvimos que aprovechar nuestra suerte en algunos momentos, al igual que ellas. Pero ojalá hubiéramos podido aprovechar algunas más de esas ocasiones durante el partido. Sin embargo, un partido de la FA Cup bajo los focos que te clasifica para cuartos de final y, para los neutrales, probablemente fue genial ver cómo se llegaba a los penaltis».
Más tarde reflexionó sobre la tensión de la tanda de penaltis y afirmó: «Cuando se llega a los penaltis, nunca los veo, creo que es una lotería, probablemente la parte más cruel del fútbol. Pero los jugadores demostraron una valentía y un coraje extraordinarios al dar un paso al frente y lanzar los penaltis, porque en los momentos importantes hay mucha presión».
Un derbi londinense en cuartos de final
La victoria da paso a un emocionante enfrentamiento en cuartos de final contra el vigente campeón, el Chelsea, previsto para el 5 de abril. El entrenador de los Spurs centra ahora su atención en la revancha contra los Blues, y añade: «Hace poco jugamos un buen partido contra ellos, pero no conseguimos la victoria, así que queremos asegurarnos de corregir eso».
La tarea sigue siendo abrumadoramente difícil para el equipo del norte de Londres, ya que el Tottenham nunca ha vencido al Chelsea en 18 intentos. Su último encuentro a principios de este mes en la FA WSL terminó con una victoria por 2-0 para los Blues, un resultado que Ho estará desesperado por revertir en la copa.
