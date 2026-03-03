El Tottenham presenta una queja por escrito ante la PGMOL por decisiones arbitrales inconsistentes

Sin embargo, la irritación del club alcanzó su punto álgido hace solo unos días, durante su derrota por 2-1 en Craven Cottage. El Tottenham quedó desconcertado cuando se concedió el primer gol de Harry Wilson para el Fulham, a pesar de que Raúl Jiménez parecía empujar a Radu Dragusin en un salto por un cabezazo. Los árbitros dictaminaron ese día que el contacto no alcanzaba el umbral necesario para ser considerado falta, una decisión que contrastaba radicalmente con el incidente de Kolo Muani. La discrepancia ha llevado al club a exigir respuestas sobre por qué interacciones físicas similares se juzgan con criterios totalmente diferentes de una semana a otra.

El entrenador interino Tudor no se contuvo en su valoración del arbitraje tras la derrota ante los Cottagers, haciéndose eco de los sentimientos que ahora se formalizan en la carta del club. Tudor expresó su frustración a los periodistas, afirmando: «Por supuesto que es falta. Creo que nueve de cada diez personas dirían que es falta, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal en el que él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja».

El técnico croata ha perdido sus dos partidos desde que sustituyó a Thomas Frank, y el club lleva ahora cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. Su última victoria en la liga se produjo a finales de diciembre.