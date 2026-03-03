Getty Images Sport
Traducido por
El Tottenham presenta una queja por escrito ante la PGMOL por decisiones arbitrales inconsistentes
La paciencia del Tottenham se agota
El punto de ruptura para la directiva de los Spurs parece haber sido las diferentes interpretaciones del juego físico en partidos consecutivos. Durante una dolorosa derrota por 4-1 en casa ante su rival Arsenal el 22 de febrero, el Tottenham vio cómo se anulaba un posible gol del empate de Randal Kolo Muani. Se consideró que el francés había empujado a Gabriel Magalhaes en la jugada previa. Haciendo referencia a la explicación oficial, los Spurs señalaron que el árbitro Peter Bankes comentó en el programa Match Officials Mic'd Up: «Cuando ves dos manos en el juego en directo, parece un empujón, un empujón claro. Estaba más que convencido de que las dos manos en la espalda tuvieron suficiente impacto y fue una infracción».
- Getty
El incidente de Fulham desata la ira
Sin embargo, la irritación del club alcanzó su punto álgido hace solo unos días, durante su derrota por 2-1 en Craven Cottage. El Tottenham quedó desconcertado cuando se concedió el primer gol de Harry Wilson para el Fulham, a pesar de que Raúl Jiménez parecía empujar a Radu Dragusin en un salto por un cabezazo. Los árbitros dictaminaron ese día que el contacto no alcanzaba el umbral necesario para ser considerado falta, una decisión que contrastaba radicalmente con el incidente de Kolo Muani. La discrepancia ha llevado al club a exigir respuestas sobre por qué interacciones físicas similares se juzgan con criterios totalmente diferentes de una semana a otra.
El entrenador interino Tudor no se contuvo en su valoración del arbitraje tras la derrota ante los Cottagers, haciéndose eco de los sentimientos que ahora se formalizan en la carta del club. Tudor expresó su frustración a los periodistas, afirmando: «Por supuesto que es falta. Creo que nueve de cada diez personas dirían que es falta, porque es muy obvio, ya sabes. A veces no entienden que basta con un pequeño contacto, ya sabes, si te da ventaja para marcar el gol, hay que anularlo, acabar con ello. No se trata de un duelo normal en el que él es suave, no, cuando empuja con las manos y no mira el balón, no. A veces es fácil obtener ventaja».
El técnico croata ha perdido sus dos partidos desde que sustituyó a Thomas Frank, y el club lleva ahora cinco partidos sin ganar en todas las competiciones. Su última victoria en la liga se produjo a finales de diciembre.
Establecer comparaciones entre toda la liga
Se entiende que la presentación del Tottenham a Webb es más que una simple lista de quejas sobre sus propios partidos; según se informa, incluye ejemplos comparativos de toda la Premier League para destacar la falta de coherencia en el arbitraje. Uno de los ejemplos incluidos en la documentación es el gol de Nick Woltemade para el Newcastle contra el Arsenal en septiembre. A pesar de que se percibió un empujón a Gabriel en esa jugada, el gol fue válido. Al citar ejemplos externos, los Spurs intentan ilustrar una inconsistencia en toda la liga que, en su opinión, está afectando injustamente a la integridad de los resultados de los partidos.
Desde su nombramiento como director de arbitraje de la PGMOL en 2022, Webb ha defendido una política de mayor transparencia y ha animado a los clubes a entablar un diálogo constructivo. Sin embargo, el gran volumen de quejas de esta temporada sugiere que la política de puertas abiertas está siendo puesta a prueba hasta sus límites. Aunque Webb ha utilizado las plataformas mediáticas para explicar el razonamiento detrás de las intervenciones del VAR y las decisiones sobre el terreno de juego, el equipo londinense considera claramente que las explicaciones públicas no sustituyen a la aplicación coherente de las Reglas de Juego.
- Getty Images Sport
El Tottenham, en crisis, busca claridad
El momento en que se ha presentado la queja es significativo, ya que el Tottenham se encuentra en una situación precaria. Ocupa el puesto 16 de la primera división inglesa y solo tiene cuatro puntos de ventaja sobre la zona de descenso, lo que hace temer que pueda caer a la Championship si no mejora rápidamente sus resultados.
Queda por ver si esta protesta formal dará lugar a un cambio de enfoque o a una disculpa privada, una tendencia que se ha vuelto cada vez más común en la era de la Premier League. Por ahora, Tudor y su equipo deben encontrar la manera de superar su crisis interna, mientras esperan que su postura formal sobre el arbitraje les ayude a cambiar el rumbo de la suerte a su favor durante el resto de la temporada.
Anuncios