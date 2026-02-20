Getty Images Sport
El Tottenham nombra al exentrenador interino del Chelsea y antiguo asistente de Mauricio Pochettino para el cuerpo técnico de Igor Tudor
Los Spurs han confirmado el nombramiento de Saltor como miembro del cuerpo técnico de Tudor, cuyo cometido como entrenador interino es mantener al club en la Premier League. Actualmente se encuentran en la 16.ª posición, a solo cinco puntos de la zona de descenso, antes del partido de este fin de semana contra el Arsenal, en un derbi crucial del norte de Londres.
El club ha declarado en un comunicado: «Tras la llegada de Igor Tudor como entrenador hasta el final de la temporada, podemos confirmar el nombramiento de tres entrenadores adicionales para el cuerpo técnico del primer equipo masculino.
Damos la bienvenida a Bruno Saltor como segundo entrenador de Igor. Nacido en El Masnou, España, Bruno pasó los primeros años de su carrera como jugador en su país natal antes de fichar por el Brighton & Hove Albion en 2012, donde disputó 235 partidos en siete temporadas. Tras retirarse en 2019, pasó a desempeñar funciones de entrenador en el Seagulls y, desde entonces, también ha ocupado puestos de entrenador en el Chelsea y el West Ham United.
Tomislav Rogic se une como entrenador de porteros y cuenta con una amplia experiencia en este puesto en clubes como el Hajduk Split, el Shakhtar Donetsk, el Zenit y el Club Brujas, antes de unirse al equipo de Igor en el Lazio y luego en la Juventus.
Riccardo Ragnacci llega como preparador físico, también con una gran experiencia en Italia en equipos como el Cagliari, el Bolonia, el Hellas Verona, el Lecce, el Empoli y, más recientemente, junto a Igor en la Juventus.
Bruno, Tomislav y Riccardo se unen a Andreas Georgson (segundo entrenador), Cameron Campbell (preparador físico individual) y Fabian Otte (entrenador de porteros) en el cuerpo técnico. Seguirán contando con el apoyo de Stuart Lewis y Dean Brill, que fueron ascendidos desde sus puestos en nuestra Academia el verano pasado.
También podemos confirmar las salidas de Justin Cochrane (segundo entrenador del primer equipo), John Heitinga (segundo entrenador del primer equipo) y Chris Haslam (director de rendimiento y segundo entrenador del primer equipo). Les agradecemos a todos ellos sus servicios y les deseamos lo mejor para el futuro».
La etapa de Saltor en el Chelsea
Saltor fue nombrado entrenador interino del Chelsea tras el despido de Graham Potter en 2023, y se hizo cargo de un partido: un empate a 0-0 con el Liverpool. Frank Lampard fue nombrado poco después.
Tras ese partido, declaró a Sky Sports: «Fue difícil disfrutar.
Ha sido muy difícil, triste, decepcionante, pero he intentado centrarme en dar lo mejor de mí mismo y ayudar a los chicos».
El Chelsea no ha fijado un plazo para la duración del mandato de Bruno y, antes del partido del sábado contra el Wolverhampton, el español declaró: «Tal y como están las cosas, espero irme a casa y descansar.
Me centro día a día y los propietarios saben que el personal será lo más profesional posible. Vamos a representar a este club lo mejor que podamos. Conocemos los estándares aquí, conocemos las exigencias».
El bautismo de fuego de Tudor
Tudor es muy consciente de la tarea que le espera en el Tottenham y ha declarado que aún no ha disfrutado de su trabajo en el club.
En su rueda de prensa de presentación, declaró: «No lo he disfrutado porque no estoy aquí para disfrutar, sino para trabajar. Disfrutar es solo el primer momento después de que hay trabajo que hacer. Es un privilegio estar aquí, como dije antes, en este fantástico club. También estoy muy centrado y concentrado en hacer lo que este club, este equipo y estos aficionados necesitan. Estoy centrado en eso, no pienso demasiado en lo que me has pedido que disfrute».
Tudor también ha confirmado que solo 13 jugadores están disponibles para la selección contra los Gunners.
Añadió: «Es un momento muy particular, como sabéis, una situación muy poco habitual en la que hay diez jugadores lesionados, algunos de ellos con lesiones graves. Hemos entrenado con trece jugadores. Es lo que hay. No es fantástico, pero en este caso es un reto aún mayor tener éxito y salir de esta situación.
«Tendremos trece con seguridad y es suficiente para conseguir lo que queremos el domingo. Y, por supuesto, entiendo la importancia de este partido, es un derbi, un derbi del norte de Londres. Todo el mundo espera que consigamos los tres puntos. Somos conscientes de ello».
¿Qué viene después?
El Tottenham se enfrentará al Arsenal el domingo en uno de los derbis más importantes del norte de Londres de esta generación. Una victoria del Tottenham no solo lo alejaría del peligro de descenso, sino que también supondría un duro golpe para las aspiraciones del Arsenal de ganar el título.
