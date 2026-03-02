Según The Telegraph, el Tottenham ha llevado a cabo comprobaciones de antecedentes a través de fuentes externas sobre varios candidatos de alto perfil. Entre los nombres que se barajan se encuentran Paul Winstanley, actual director deportivo del Chelsea, y Dougie Freedman, que se incorporó al Al-Diriyah, equipo de la segunda división saudí, el año pasado tras una influyente etapa en el Crystal Palace. Winstanley sigue bajo contrato con el Chelsea hasta 2031 y no se espera que abandone Stamford Bridge. Durante su mandato, ha desempeñado un papel clave en fichajes importantes, como los de Cole Palmer y Moisés Caicedo, además de contribuir a los nombramientos de entrenadores en las últimas temporadas.

Freedman, por su parte, se ganó el elogio generalizado por la estrategia de fichajes del Palace, supervisando las llegadas de talentos como Eberechi Eze, Marc Guehi y Michael Olise. Sin embargo, al haber asumido recientemente su cargo en Arabia Saudí, persisten las dudas sobre si estaría dispuesto a regresar rápidamente a la Premier League.