Algunos señalan al Tottenham como ejemplo de cómo no se deben llevar los negocios, ya que sus decisiones cuestionables impiden que se logren avances positivos. El político sueco Mikael Damberg ha lanzado una crítica algo sorprendente a la institución futbolística inglesa.

Durante un discurso parlamentario, en el que se debatían los problemas financieros de Suecia, dijo: «Naturalmente, pienso en el Tottenham Hotspur, también conocido como Spurs, uno de los clubes más distinguidos y ricos de Inglaterra, con un estadio enorme y una base de seguidores numerosa y dedicada, todo lo que se necesita para ser considerado un "equipo de primera".

«A pesar de ello, el Tottenham se encuentra en crisis. Lucha en la parte baja de la tabla, a solo unos puntos de la zona de descenso. No porque le falten recursos o beneficios, sino porque ha desperdiciado oportunidades.

Debido a decisiones erróneas, a una gestión general ineficaz y a un pensamiento a corto plazo, han perdido su rumbo y su estabilidad.

Al club se le ha dado el nombre de «Spursy», [que es] cuando tienes oportunidades pero no obtienes resultados. Señora Presidenta, así es precisamente como el Ministro de Finanzas está gestionando la economía sueca. Suecia tiene el poder, la capacidad y los recursos. Contamos con las empresas, la mano de obra y la capacidad de innovación para que la economía sueca prospere».

Continuó diciendo: «El Gobierno corre el riesgo de convertir a Suecia en un "Spursy". Eso no puede ser. Suecia no puede comportarse como el Tottenham».