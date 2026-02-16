El Tottenham envía una advertencia a Mauricio Pochettino sobre su regreso, ya que la selección estadounidense de fútbol masculino (USMNT) trastoca los planes de traer de vuelta al entrenador argentino a la Premier League

El exjugador y entrenador de los Spurs, Tim Sherwood, cree que Pochettino será contactado independientemente de lo que pase este verano. Ha declarado a Sky Sports: «Sabemos quién va a venir: será Pochettino, al 100 %. No creo que el club sea lo suficientemente valiente como para recurrir a otra persona. Hay otras opciones, pero la presión que supondría para otra persona conseguir ese puesto y perder dos partidos, y que luego la afición dijera "tuvisteis la oportunidad de traer de vuelta a Poch", hace que sea imposible para ellos buscar a otra persona».

El propio Pochettino ha declarado anteriormente a BBC Sport sobre su regreso al fútbol inglés, donde también ha estado al frente del Southampton: «La Premier League es la mejor liga del mundo. Por supuesto que la echo de menos. Estoy muy feliz en Estados Unidos, pero también pienso en volver algún día a la Premier League. Es la liga más competitiva».

Los Spurs, que están en los octavos de final de la Champions League después de que Ange Postecoglou les diera la gloria en la Europa League la temporada pasada, están en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, a cinco puntos de la zona de descenso.

Tudor se enfrentará a la prueba más difícil en su primer partido al mando, ya que el Tottenham se prepara para recibir al Arsenal, su archirrival y líder de la clasificación, en el derbi del norte de Londres el domingo.