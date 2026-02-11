El Tottenham DESPIDE a Thomas Frank como entrenador, que paga el precio definitivo por una pésima racha de ocho partidos sin ganar.

Se había especulado mucho con que Frank sería despedido tras la derrota ante el Newcastle, pero él se mantuvo firme en que era el hombre adecuado para el puesto. En declaraciones a los periodistas tras el partido, el danés dijo que estaba convencido de que seguiría al frente del equipo en el siguiente partido: «Sí, estoy convencido de que lo estaré. Entiendo la pregunta y entiendo que es fácil señalarme, pero también creo que nunca es solo culpa del entrenador, de la propiedad, de los directivos, de los jugadores o del personal. Es culpa de todos».

Frank añadió: «¿Qué tan convencido estoy de que soy el hombre adecuado para el puesto? 1000 % seguro. También estoy 1000 % seguro de que nunca esperé que estuviéramos en una situación como esta, con 10 u 11 lesiones. Pero sé que cuando necesitas construir algo y superar obstáculos, debes mostrar una resiliencia increíblemente fuerte. Hay que mantener la calma y seguir adelante. Entiendo el mecanismo del fútbol [despedir al entrenador], no hay duda, pero hay muchos estudios que [demuestran] que no es lo correcto. Sé que es la única medida que [la directiva] puede tomar, pero también hay muchas situaciones en las que no es lo correcto».