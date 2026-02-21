El Tottenham tuvo su oportunidad de arrebatarle al Arsenal el control del norte de Londres para siempre. Contaba con uno de los entrenadores más prometedores del mundo, Pochettino, que había formado un núcleo joven de estrellas como Harry Kane, Dele Alli, Son Heung-min y Christian Eriksen, mezclado con la experiencia de Hugo Lloris, Jan Vertonghen, Toby Alderweireld y Mousa Dembele.

El once inicial de los Spurs, que había coqueteado con el título, estaba entre los mejores de Europa, pero aún le faltaba profundidad. No ayudó que tuvieran que abandonar White Hart Lane, donde habían permanecido invictos durante toda la temporada 2016-17, para pasar un año y medio en Wembley antes de regresar al Tottenham Hotspur Stadium.

Mientras tanto, siempre parecía haber una especie de guerra civil dentro del Arsenal a ambos lados de la salida de Wenger en 2018. ¿Era Jack Wilshere mejor que Aaron Ramsey a pesar de que ambos estaban constantemente lesionados? ¿Debía construirse el equipo en torno a Mesut Ozil o Alexis Sánchez? ¿Por qué sigue jugando Shkodran Mustafi? ¿Era Unai Emery el hombre adecuado para sustituir a Wenger?

En el Tottenham había una sensación de unidad que se había erosionado en el Arsenal desde que ganaron el título en 2004. Todo el mundo en los Spurs parecía estar en sintonía, hasta que Pochettino, en mayo de 2018, pidió por primera vez como entrenador a la directiva que le ayudara en el mercado de fichajes. Esta respondió sin fichar a ningún jugador nuevo en las dos siguientes ventanas de fichajes.

Sin embargo, contra todo pronóstico, el Tottenham alcanzó su primera final de la Liga de Campeones en 2018-19, escapando de un grupo de la muerte tras sumar un punto en tres partidos, eliminando al favorito del torneo, el Manchester City, gracias a una polémica decisión del VAR y marcando con el último disparo de la semifinal contra el Ajax. El Arsenal también se había clasificado para la final de la Europa League, pero el ánimo de sus aficionados no mejoró.

En las tres semanas previas a ambas finales, muchos seguidores del Arsenal se sentían incómodos ante la perspectiva de que el Tottenham ganara la Champions League antes que ellos. Lo que ocurrió en la Europa League palideció en comparación con la idea de que los Spurs se convirtieran en los reyes de Europa. Fue un gran alivio cuando el equipo de Pochettino perdió 2-0 ante el Liverpool, lo que suavizó el golpe de la derrota por 4-1 del Arsenal ante el Chelsea.

Esa fue la oportunidad más clara y cercana que ha tenido el Tottenham de dominar el norte de Londres a una escala tan trascendental.