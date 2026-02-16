El Tottenham advierte del coste «potencialmente catastrófico» del descenso de la Premier League

Los Spurs se enfrentan actualmente a la realidad casi impensable de un posible descenso, y han nombrado a Tudor en un intento desesperado por alejarse de la zona de peligro. Se encuentran en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, con solo 29 puntos en 26 partidos. Los Spurs están a cinco puntos del West Ham United, que ocupa el puesto 18, pero los Hammers están en mucho mejor forma: han ganado tres de sus últimos cinco partidos, mientras que sus acérrimos rivales no han ganado ninguno, lo que ha llevado al despido de Thomas Frank.

Ahora, el Telegraph informa de que los Spurs se enfrentan a un golpe financiero de «decenas de millones de libras», independientemente de si descienden o no, ya que es casi seguro que se perderán el fútbol europeo, lo que significa que no activarán las bonificaciones incluidas en sus acuerdos de patrocinio. Se dice que muchos de esos patrocinadores tienen cláusulas de descenso que permiten la renegociación o la rescisión.

Un experto citado en el informe afirma: «Las sanciones por no clasificarse para Europa ascienden por sí solas a decenas de millones. La cifra sería aún mayor y potencialmente catastrófica si el club descendiera».