El tiempo se acaba para Arne Slot: la recta final del Liverpool deja las esperanzas de quedar entre los cinco primeros y el puesto del entrenador pendiendo de un hilo.

El domingo, en Anfield, el Liverpool perdió ante el Manchester City por segunda vez esta temporada. Arne Slot insistió tras la derrota por 2-1 en que «la mejora» de su equipo desde la desmoralizante goleada por 3-0 en el Etihad en noviembre era «visible para todos» y, sin duda, hubo algunos signos positivos en la segunda parte, pero el equipo volvió a sufrir un colapso casi habitual en los últimos compases del partido.

Además, la idea de que el Liverpool haya llevado el partido a un City lejos de su mejor nivel tras unos primeros 45 minutos vergonzosamente pasivos deba considerarse un progreso es muy discutible. Al fin y al cabo, los Reds han jugado bien en algunos momentos a lo largo de la actual campaña. Lo que seguimos esperando es una actuación completa en la Premier League, una prueba irrefutable de que los campeones de la temporada pasada siguen siendo capaces de ganar partidos de forma consistente en una competición cada vez más intensa.

Slot dice que «están llegando», pero a los Reds se les está acabando rápidamente el tiempo —y los partidos— para salvar la temporada. A falta de solo 13 partidos para el final de la campaña 2025-26, el Liverpool ocupa el sexto puesto de la clasificación, a cinco puntos del Chelsea, quinto, y a uno más del Manchester United, cuarto.

El centrocampista Ryan Gravenberch dice que está «confiado» en que los Reds lograrán clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada. «Es una situación difícil, pero no me preocupa mucho», dijo el holandés, «porque sé la calidad que tenemos».

Sin embargo, sería difícil encontrar a algún aficionado del Liverpool que se muestre tan optimista como él respecto a las posibilidades del equipo de Slot de volver a meterse entre los cinco primeros, y eso por diversas razones.

    Conjunto de accesorios suaves...

    Gravenberch reconoció que el Liverpool simplemente «tiene que empezar a ganar partidos», pero eso es algo que los Reds han tenido dificultades para hacer durante toda la temporada, y especialmente desde principios de año.

    Sobre el papel, el equipo de Slot tiene una serie de partidos fáciles hasta el parón internacional de marzo, contra el Sunderland (fuera), el Nottingham Forest (a), el West Ham (en casa), el Wolves (a), el Tottenham (h) y el Brighton (a). El recién ascendido Sunderland es el mejor clasificado de esos seis equipos en la mitad de la tabla, por lo que el objetivo mínimo debe ser simplemente sumar 14 puntos en los próximos seis partidos, ya que cuatro victorias y dos empates situarían al Liverpool con 53 puntos tras 29 jornadas, y de vuelta en la lucha por los cinco primeros puestos antes de sus siete últimos partidos, que incluyen tres enfrentamientos consecutivos y potencialmente decisivos contra el Manchester United (a), el Chelsea (en casa) y el Aston Villa (a domicilio) en mayo.

    Sesenta y seis puntos fueron suficientes para asegurar el quinto puesto en cada una de las dos últimas temporadas de la Premier League (aunque el Newcastle solo se coló en la Liga de Campeones por diferencia de goles el año pasado), lo que significa que los Reds necesitan al menos 27 puntos de los 39 restantes, y eso no sería normalmente una tarea demasiado difícil para un equipo ganador del título.

    Sin embargo, el problema es que, mientras que el United y el Chelsea han recuperado algo de forma desde que despidieron a sus respectivos entrenadores hace poco más de un mes, el Liverpool aún no ha visto recompensada su decisión de mantener a Slot.

    ¿Dónde está la mejora?

    El Liverpool tuvo una oportunidad de oro para volver a encarrilar su temporada tras el último parón internacional, comenzando con la visita del Nottingham Forest, amenazado por el descenso, el 22 de noviembre, y sin embargo, el equipo de Slot capituló tras encajar el primer gol (obviamente a balón parado) en una humillante derrota por 3-0.

    Los Reds no volvieron a perder ningún partido durante dos meses, pero fue la racha invicta menos convincente de la historia de la Premier League, ya que el vigente campeón empató seis de sus diez partidos entre el 30 de noviembre y el 17 de enero. El único punto positivo se consiguió en el Emirates Stadium, mientras que incluso tres de sus cuatro victorias, contra el Brighton, el Tottenham y el Wolverhampton, fueron dolorosamente poco impresionantes.

    Por lo tanto, resultó un poco chocante escuchar a Slot hablar de mejora tanto después del partido contra el City como antes del viaje del miércoles a Sunderland, dado que el Liverpool solo ha conseguido ganar uno de sus siete partidos de liga en 2026. Tampoco es que hayan tenido una racha de partidos especialmente difícil, ya que los de Merseyside solo han sumado tres puntos en los partidos contra Leeds, Fulham, Burnley y Bournemouth.

    Por lo tanto, hay muy pocos motivos reales para creer que el Liverpool vaya a empezar de repente a arrollar a los equipos que juegan a la defensiva, y menos aún al Sunderland, que no ha perdido ningún partido en casa en lo que va de temporada.

    La mala racha de Salah

    Obviamente, la productiva asociación que están formando Hugo Ekitike y Florian Wirtz es un motivo legítimo para el optimismo, al menos en lo que respecta al futuro, pero el problema es que Mohamed Salah está viviendo actualmente de glorias pasadas. Después de inspirar al Liverpool a conseguir su segundo título de la Premier League con una temporada para el recuerdo, Salah ha sufrido una sorprendente caída de forma frente a la portería que ha privado al equipo de Slot de su arma ofensiva más eficaz.

    Desde fuera, es difícil saber con certeza a quién culpar del hecho de que el jugador de 33 años solo haya marcado cuatro goles en 17 partidos de liga (su peor registro en esta fase de la temporada desde su etapa en la Serie A hace más de una década), porque no se convirtió en un jugador mediocre de la noche a la mañana. La edad acaba pasando factura a todos los jugadores, pero el fútbol no le abandonó de repente al final de la temporada pasada.

    Salah argumentó de forma controvertida que se le estaba convirtiendo en chivo expiatorio cuando fue retirado del equipo en noviembre, mientras que Slot podía señalar el hecho de que el egipcio ya no estaba consiguiendo los números necesarios para justificar la ingeniosa reducción de sus tareas defensivas de la temporada pasada.

    Lo único que sabemos con certeza es que Slot necesita desesperadamente encontrar la manera de que Salah vuelva a jugar a un nivel similar al de su mejor momento, ya que el Liverpool no cuenta actualmente con otro jugador capaz de marcar treinta goles por temporada en su plantilla.

    Ekitike puede estar rindiendo mejor de lo esperado, mientras que Wirtz ha aumentado su producción en las últimas semanas, pero, aparte de Dominik Szoboszlai y sus jugadas a balón parado, nadie más está ayudando a cubrir el vacío, lo que ha provocado que los Reds pierdan o empaten tantos partidos reñidos que Salah decidió la temporada pasada.

  • Gakpo LiverpoolGetty

    No se logra llenar el vacío dejado por Díaz

    Otra consecuencia de las dificultades de Salah es que Luis Díaz se echa más de menos de lo que nadie podría haber imaginado, ya que Cody Gakpo no ha logrado llenar el vacío dejado por el colombiano.

    Sin duda, el Liverpool se vio obligado a vender a Díaz. El extremo quería marcharse mucho antes de que finalmente se le permitiera fichar por el Bayern de Múnich, y ni siquiera el papel protagonista que desempeñó en la conquista del vigésimo título, que igualó el récord, fue suficiente para hacerle cambiar de opinión. Richard Hughes y compañía consideraron, por lo tanto, que 75 millones de euros (65 millones de libras esterlinas/89 millones de dólares) era una cantidad decente por un jugador de 28 años (como era en ese momento) que quería marcharse, y con un grado significativo de justificación.

    Los Reds también tenían plena confianza en que Gakpo mantendría su buen estado de forma (18 goles en todas las competiciones) tras haber sido colocado por Slot en su posición preferida, la banda izquierda, la temporada pasada. Por desgracia, el holandés está sufriendo una caída de rendimiento aún más drástica que muchos de sus compañeros y se ha convertido en el blanco de la frustración de los aficionados debido a su irritante costumbre de recortar continuamente hacia su pierna derecha, con escasos resultados.

    En ese contexto, a los responsables del Liverpool les habría venido muy bien que Díaz no hubiera marcado un hat-trick con el Bayern de Múnich la misma noche en que Gakpo volvía a enloquecer a Anfield con otra actuación terriblemente ineficaz contra el City.

    Las deficiencias del equipo quedan al descubierto

    Gakpo también está siendo utilizado como arma arrojadiza contra Slot por seguir alineando a su compatriota, que no está en forma, pero el entrenador argumentaría que realmente no tiene otra opción, dado que Federico Chiesa no ha sabido aprovechar las pocas oportunidades que se le han brindado (¡aunque, ¿de quién es la culpa?) y Rio Ngumoha solo tiene 17 años.

    Sin duda, hay argumentos muy sólidos para afirmar que la plantilla de Slot es deficiente en varias áreas, lo que resulta extraño después de una campaña de fichajes sin precedentes durante el verano, pero que quedó patente el domingo.

    Slot tenía tan poca confianza en sus suplentes que solo sacó a Curtis Jones a seis minutos del final, antes de dar entrada a Chiesa tras ir perdiendo 2-1 en el tiempo de descuento. Pep Guardiola, sin embargo, tenía tal abundancia de talento entre el que elegir que pudo alinear a dos jugadores que el Liverpool podría —y de hecho debería— haber fichado, Marc Guehi y Antoine Semenyo, dar entrada a Rubén Dias, Nathan Ake y Rayan Cherki y, lo más significativo de todo, dejar a Phil Foden, Tijjani Reijnders y Nico González en el banquillo durante todo el partido.

    Slot solo puede soñar con tener tanta profundidad, ya que el Liverpool se ve obligado a alinear a otro centrocampista en el lateral derecho contra el Sunderland, probablemente Jones, debido a la sanción de un partido de Szoboszlai por su expulsión tardía contra el City y al hecho de que el entrenador claramente no valora en absoluto al pobre Calvin Ramsay.

    Por supuesto, perder a Conor Bradley y Jeremie Frimpong por lesión al mismo tiempo podría considerarse una desgracia, y Slot ha hablado mucho de la falta de suerte del Liverpool, pero la incapacidad del irlandés para mantenerse en forma es de sobra conocida desde hace tiempo, y lo mismo ocurre con Joe Gomez, que parece incapaz de jugar más de un par de partidos cada pocos meses.

    Por lo tanto, el equipo de fichajes de los Reds tiene mucho que explicar, porque a pesar de haber gastado casi 500 millones de libras el verano pasado, la plantilla actual no está lo suficientemente preparada para terminar la temporada con broche de oro y, al mismo tiempo, llegar lejos en la FA Cup o la Champions League, y ninguna cantidad de optimistas mesas redondas con Slot, Hughes y Billy Hogan va a convencer a los aficionados de lo contrario. De hecho, Slot admitió ante la prensa el martes que el Liverpool no puede hacer frente a jugar dos veces por semana.

    Luchando física y mentalmente

    Jamie Carragher argumentó, en medio de las repercusiones de la derrota in extremis del domingo, que se produjo tras una semana de descanso, que la única forma en que el Liverpool puede hacer que esta temporada sea «especial» es ganando su séptima Copa de Europa, y no se puede negar que el equipo de Slot parece más adecuado para la competición continental que para la exigente Premier League. Sin embargo, los problemas de los Reds no son solo físicos, sino también claramente psicológicos. Los que en su día fueron monstruos mentales son ahora preocupantemente débiles de voluntad, propensos a derrumbarse cuando la presión realmente aumenta, como lo demuestra el hecho de que ya han igualado el récord de más goles encajados en el tiempo de descuento en una sola temporada de la Premier League (cuatro).

    Dado que aún quedan 13 partidos por disputar, no sería de extrañar que los Reds se hicieran con ese récord tan poco deseado. Como confesó Slot, el Liverpool ha llegado a un punto en el que casi espera perder en el último minuto, lo cual es una situación triste y preocupante.

    «La cantidad de veces que hemos encajado goles en el tiempo añadido es mucho mayor de lo habitual, ¿es mala suerte o es culpa nuestra?» , se preguntó el exentrenador del Feyenoord. «He probado muchas cosas diferentes, he hecho sustituciones defensivas y el balón ha entrado, he seguido jugando con los mismos jugadores y el balón ha entrado, así que lo hemos intentado todo . Puedo decir que no hemos tenido suerte, eso es indudable. ¿Es entonces mala suerte o parte de lo que somos? Eso es algo que podremos averiguar en los próximos tres o cuatro meses».

    Básicamente, el Liverpool está perdiendo la fe en sí mismo, ya no está seguro de quién es, y esta crisis de identidad inoportuna podría costarle la Champions League, lo que Slot reconoció el martes que sería inaceptable.

    Es cierto que sus principales rivales entre los cinco primeros están lejos de ser perfectos, como subrayaron los resultados del martes por la noche. Aun así, tanto el United como el Chelsea siguen invictos con sus nuevos entrenadores y, aunque el Villa de Unai Emery, plagado de lesiones, ha pasado de aspirar a un sorprendente título a mirar nerviosamente por encima del hombro, tiene ocho puntos de ventaja sobre el Liverpool, lo que actualmente parece una diferencia insalvable para un equipo que promedia 1,52 puntos por partido esta temporada y que, por lo tanto, va camino de terminar con solo 59 puntos.

    El temor real para los fieles de Anfield es que, si los Reds no recuperan de repente la confianza de la temporada pasada en las próximas seis semanas, estarán tan lejos del Villa, el United y el Chelsea cuando llegue mayo que los enfrentamientos directos serán irrelevantes.

    Así pues, ya no hay margen para el error. «Tenemos que estar cerca de la perfección», reconoció Slot en vísperas del partido contra el Sunderland. Pero eso parece poco probable si se tiene en cuenta que incluso jugadores como Virgil van Dijk y Alisson Becker están cometiendo errores increíblemente costosos en defensa. Por supuesto, no se puede responsabilizar al entrenador de los errores individuales, pero aunque él insiste en que el rendimiento general del Liverpool ha mejorado, los resultados no lo han hecho y, como él mismo admitió, la clasificación nunca miente.

    «Siempre es el reflejo más importante de dónde te encuentras», dijo Slot el domingo, y donde se encuentra el Liverpool ahora mismo es en un gran aprieto. La clasificación para la Liga de Campeones está en juego, junto con el puesto del entrenador.

