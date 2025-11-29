¿El secreto del éxito del Arsenal? Martin Zubimendi es comparado con Rodri, mientras los Gunners finalmente parecen lo suficientemente fuertes para poner fin a una sequía de 22 años sin títulos
Zubimendi explica el cambio al Arsenal
Zubimendi tuvo la oportunidad de unirse al Liverpool el año pasado pero optó por quedarse en la Real Sociedad justo cuando parecía que sería el primer gran fichaje de Arne Slot. El jugador de 26 años esperó su momento, antes de concretar un cambio al Emirates Stadium. Entonces, ¿por qué eligió al equipo de Mikel Arteta sobre otros pretendientes rivales? Parece que la convicción de Arteta fue el factor decisivo.
Dijo: "Cuando Mikel Arteta me llamó, bueno, si alguna vez has hablado con él sabrás que puede ser muy convincente. Está loco por el fútbol, obsesionado con tener todo bajo control, intentando sacar algo de cada pequeño detalle. Tiene todo muy claro y la propuesta que tenía era la mejor para mí.
"Cuando llega cualquier propuesta, la primera pregunta tiene que ser si quedarse en la Real. Y no era el momento adecuado. Me quedé y fue una temporada difícil, pero aprendí mucho. Quería dar un paso adelante, asumir ese peso después de que otros se fueran. Siempre he tratado de elegir el momento adecuado y estoy contento con cómo sucedió al final."
- Getty Images Sport
Zubimendi comparado con Rodri
El ex capitán del Valencia, Mendieta, cree que hay similitudes entre el ganador del Balón de Oro 2024, Rodri, y su compañero de equipo en España, Zubimendi. El primero ha ayudado a que el City gane un gran número de trofeos a lo largo de los años, incluidos títulos de la Premier League y la Liga de Campeones, y el segundo podría estar en el camino para hacer lo mismo con el Arsenal, ya que buscan ganar la liga por primera vez desde 2004.
Mendieta dijo a Casinostugan: "Cuando pienso en Martin Zubimendi en el Arsenal, pienso en Rodri en el Manchester City. El City puede tener otros jugadores que pueden jugar en ese rol como Nico González, pero no es lo mismo. Por eso Rodri ha sido uno de los mejores jugadores de la Premier League desde que llegó. Es el tipo de jugador que quizás no ves mucho porque no siempre están en el balón o no se les permite estar en el balón.
Pero su posición, cómo dan libertad a sus compañeros, cómo permite que otros jugadores a su alrededor hagan cosas que no siempre son visibles, pero es muy importante. No puedes señalar por qué no está sucediendo cuando Rodri no está allí, pero marca la diferencia si están en el campo o no. Permiten a otros jugadores hacer cosas que no pueden hacer cuando no están allí, es una situación muy similar para ambos."
Rodri es fan de Zubimendi
Mendieta no es el único fan de Zubimendi. De hecho, el talismán del City, Rodri, él mismo elogió al español en septiembre.
"Es un gran jugador. Tiene la disciplina y la mentalidad que pueden llevarlo a convertirse en uno de los mejores, si es que no lo es ya. Hablé con él el otro día y le dije que era su momento, que le dejaba las llaves del equipo [de España]", dijo el jugador de 29 años.
Y esta semana, la estrella del Arsenal, Declan Rice, habló sobre lo integral que se ha vuelto Zubimendi para los Gunners en poco tiempo. El internacional inglés lo describió como un "jugador increíble" con el que es un placer jugar al lado.
Le dijo a TNT Sports esta semana: "Sí, ha sido muy fácil jugar con él. Solo lo fichamos en el verano y por lo general lleva un tiempo crear una conexión, pero desde el primer momento que tuvimos juntos en la pretemporada, pude notar que iba a jugar un buen fútbol con él. Simplemente me gustó mucho como persona y como jugador.
"A medida que han pasado los partidos, nuestra comprensión mutua ha sido excepcional. Es un tipo muy agradable. Es el número 6 de España y sabemos cómo son los números 6 españoles. Son los mejores en la fase inicial de la jugada, al girarse con el balón y jugar hacia adelante, jugando en espacios y eso es exactamente lo que tenemos con él. Todos confiamos en él con el balón. Si hay un jugador sobre ti, es fácil simplemente darle el balón y todos nos sentimos muy seguros con él. Ha sido muy bueno para nosotros, un jugador increíble."
- Getty Images Sport
El Arsenal enfrenta una gran prueba.
Los últimos siete días han sido bastante impactantes para el Arsenal. En primer lugar, aplastaron a sus rivales Tottenham 4-1 el pasado domingo, y el miércoles, superaron a un equipo del Bayern Múnich en forma en la Liga de Campeones. El domingo, otra gran prueba los lleva a enfrentarse al segundo clasificado Chelsea en un choque de la cima de la tabla de la Premier League. Zubimendi puede necesitar estar en su mejor momento para que el equipo de Arteta salga victorioso en este encuentro.