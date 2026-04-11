El secreto del colapso... El Real Madrid al borde del abismo

El Real Madrid estaba en racha antes del parón internacional de marzo, pero se derrumbó tras la reanudación.

Tras el parón de selecciones, el equipo blanco encadenó cinco triunfos que lo devolvieron a la lucha por Liga y Champions, pero luego llegó un inesperado colapso.

Las derrotas contra Mallorca y Bayern, y el empate ante Girona, lo dejaron casi fuera de la Liga y al borde de la eliminación en la Champions, según Marca.

Antes del parón, el técnico Álvaro Arbeloa y la plantilla avisaron de que la interrupción llegaba en el peor momento, y así ha sido: el equipo ha perdido ritmo, confianza y, sobre todo, solidez.

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