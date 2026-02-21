Getty
El Sacramento Republic ficha al veterano centrocampista de la MLS Memo Rodríguez con un contrato de agente libre
Un pedigrí impresionante
Rodríguez llega a Sacramento con un contrato atípico, firmando por dos años en la capital de California. También cuenta con un sólido historial. Jugó 136 partidos con el Houston Dynamo y también pasó por el LA Galaxy y el Austin FC. Disputó 51 partidos con el Sporting KC antes de convertirse en agente libre en diciembre.
Conectando con otros talentos de la MLS
Rodríguez no es el único exjugador de la MLS que ha fichado el Republic durante esta pretemporada. El viernes por la mañana anunciaron el fichaje del internacional canadiense Mark-Anthony Kaye. Fue All Star en 2019 y ganó el Supporters' Shield con el LAFC ese mismo año. El centrocampista cuenta con 42 internacionalidades con la selección canadiense, donde jugó por última vez en 2023.
Recuperándose de un decepcionante 2025
El Republic era uno de los favoritos para ganar la USL el año pasado, pero se quedó corto. El segundo puesto en la clasificación de la Conferencia Oeste les situaba en una buena posición para luchar por el xº título de la historia de la franquicia. Sin embargo, el Orange County SC les eliminó en la tanda de penaltis de la primera ronda de los playoffs.
El veterano capitán Rodrigo López se retiró al final de la temporada, mientras que otros 10 jugadores abandonaron el equipo. También buscan cubrir un hueco en la dirección tras la marcha del director general Todd Dunivant, que asumió el cargo más alto en el New York City FC de la MLS.
Comienza una larga temporada
Sacramento comenzará su temporada en la USL con un partido en casa contra el FC Tulsa el 7 de marzo. Han iniciado la construcción de un nuevo estadio con capacidad para 15 000 espectadores, cuya inauguración está prevista para la temporada 2027.
