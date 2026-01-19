+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo: ¿Puede el Arsenal ganar la Champions League? Real Madrid y la estrella estadounidense en foco

GOAL analiza la Champions League: predicciones clave, el estado de la competencia y qué esperar mientras se acerca el final de la fase de grupos.

Y así regresa la Champions League, curiosamente… en enero. Este regreso temprano se debe al nuevo formato de tabla de la competición, tras un otoño repleto de noches europeas intensas, una tras otra. Apenas tuvo tiempo de desaparecer y ya vuelve.

Los aficionados, sin embargo, no se quejarán: el mejor torneo de clubes del mundo trae consigo enfrentamientos muy interesantes. Inter contra Arsenal es el duelo más destacado por nombres y reputación, pero hay mucho más para emocionarse. Los rivales del norte de Londres, Tottenham, reciben al Borussia Dortmund. Ambos equipos están relativamente seguros en la tabla, pero una derrota para los Spurs podría costarle el puesto al entrenador Thomas Frank. Y luego está el melodrama del Real Madrid: o serán vapuleados por el Mónaco, o encontrarán una forma mágica de robar la victoria en el minuto 94… es la Champions League, después de todo.

También vale la pena mirar el torneo en general. ¿Nos convence realmente este nuevo formato en su segundo año? Genera partidos atractivos, sí, pero ¿dónde está el riesgo real? ¿Importa de verdad que Liverpool se enfrente al Real Madrid si el resultado apenas altera la clasificación? Liverpool ganó, pero ambos equipos podrían —y probablemente lo harán— avanzar fácilmente a los ocho primeros de la fase de grupos. Incluso Madrid parecía tomarse el partido con calma al final. Y, sinceramente, ¿quién podría culparlos?

Los escritores de GOAL debaten sobre el estado de la Champions League en otra edición de… El Rondo.

    Con el regreso de la fase de grupos, ¿quién es tu favorito para ganar la Champions League?

    Tom Hindle: Difícil de decir, ¿verdad? Hay varios equipos con buenas posibilidades. El PSG podría defender su título, el Bayern luce fantástico, y el Liverpool siempre puede dar la sorpresa en Europa. Pero si hablamos de favoritos, sin duda es el Arsenal. Tienen una plantilla más profunda que cualquier otro equipo europeo y han rendido en los grandes partidos. El cuádruple parece poco probable, y será interesante ver cómo los rivales intentan frenarlos. Tienen tantas armas que resulta difícil apostar en su contra. Bukayo Saka también necesita una gran actuación.

    Ryan Tolmich: No faltan contendientes, y quizás no haya un favorito claro esta temporada. Aun así, si tuviera que elegir a uno del grupo élite, probablemente sería el Bayern. Tienen la combinación perfecta de forma, talento y, en ciertos aspectos, hambre de triunfo. Además, arrasan en la Bundesliga, lo que les permite concentrarse más en Europa. Eso los convierte en el equipo a seguir.

    ¿Tiene el Real Madrid una oportunidad en medio de una temporada difícil?

    TH: Sí, porque estamos hablando del Real Madrid. ¡Pero vaya si este club necesita una renovación! Hay demasiados problemas, poco tiempo y ninguna estructura adecuada para solucionarlos todos. Llámalo lesiones, exceso de estrellas o simplemente egos; este equipo está lleno de fallos. Todo tendría que salir perfecto, casi como por arte de magia, para que pudieran mantener una buena racha. Curiosamente, ya hemos escuchado esta historia antes…

    RT: Por supuesto. El talento por sí solo no gana partidos, pero el Real Madrid todavía tiene más que casi cualquier otro equipo. Hemos visto cómo muchos conjuntos se benefician del “efecto nuevo entrenador”, incluso si ese técnico solo viene a apagar fuegos. Si Álvaro Arbeloa logra eso, el Madrid puede ser tan bueno como cualquiera, aunque coordinar a todos seguirá siendo, como siempre, el gran desafío.

    ¿Qué tanto debería importar la Champions League al Arsenal, líder de la Premier?

    TH: ¡Todo debería importar! Pero pregúntale a un fan del Arsenal ahora mismo y probablemente sacrificarían todo —Champions, FA Cup, EFL Cup, hasta su primogénito— por ganar la Premier League. Ese ha sido el objetivo central de este equipo durante años. Claro, levantar la principal competición europea sería un logro enorme, pero ¿y si lo consiguen y luego pierden la liga ante el City? Uf.

    RT: Ese es el delicado equilibrio en el que se encuentran, ¿verdad? Por un lado, el Arsenal tiene la obligación de ganar la Premier, dada la presión que lleva acumulando. Por otro, nunca han conquistado la Champions, y esta podría ser su mejor oportunidad. Mikel Arteta tendrá que gestionar ambas campañas con mucho cuidado, porque un solo paso en falso podría descarrilarlo todo y dejar a muchos cuestionando su liderazgo.

    ¿Cuál es el mejor enfrentamiento de la semana?

    TH: Hay varios encuentros interesantes. Tottenham-Dortmund promete emoción, sobre todo con el puesto de Thomas Frank en juego. Marsella-Liverpool también atrae. Pero si hablamos del mayor “partido trampa”, ese es Man City-Bodo/Glimt… ¡en pleno Círculo Ártico! ¿Te imaginas si el City pierde en Noruega?

    RT: Los fanáticos más obsesionados y los hipsters pueden emocionarse con cualquier otro partido que les guste, pero Inter-Arsenal es, sin duda, el que más expectativa genera. El Inter ha rendido de manera impresionante en esta competencia en los últimos años, mientras que el Arsenal aún busca alcanzar ese nivel. Ahora, con este Arsenal entre los favoritos, vencer al Inter sería una declaración clara de que son un equipo a temer.

    ¿La fase de liga sigue funcionando o la falta de emoción le resta valor?

    TH: No es perfecto, ¿verdad? La UEFA creó esta fase de liga para tener grandes partidos desde el inicio, pero, ¿a quién le importa realmente? Piensa en esto: cuando el Arsenal se enfrenta al Bayern en una eliminatoria, todo el mundo del fútbol está pendiente. ¿Un partido de fase de grupos antes de Navidad? Bostezo. Los grandes equipos pueden perder puntos con rivales fuertes y luego vencer a los más débiles para asegurar su lugar entre los ocho primeros. Está bien ver a Liverpool y Real Madrid en Anfield en noviembre, pero en realidad no significó mucho.

    RT: La falta de emoción es precisamente el objetivo, ¿no? Al final, lo que todos quieren son eliminatorias decisivas entre los mejores equipos. Este formato garantiza que lleguen a esa fase con cierto margen. ¿Hace que el invierno sea un poco estático? Sí, pero prepara la mejor primavera posible. Al final, depende de cada espectador decidir si vale la pena el compromiso.

    ¿Quién es el mejor estadounidense en Europa en este momento?

    TH: ¿Ahora mismo? Weston McKennie, pero solo porque está en forma. Antes de su fractura de brazo, habría sido Ricardo Pepi sin duda.

    RT: Ha jugado solo 149 minutos, pero sigue siendo Ricardo Pepi. Marcó entrando desde el banco contra Nápoles, Olympiacos y Atlético de Madrid, y fue clave en la contundente victoria del PSV sobre el Liverpool en Anfield. Pepi ha sido una verdadera fuerza en la Champions, y por eso muchos equipos lo quieren fichar.

