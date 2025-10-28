El Rondo: Playoffs de la MLS, el baile de entrenadores y la carrera de Lionel Messi por otro MVP

Estamos prácticamente a mitad de la primera ronda de los playoffs de la MLS, y ya ha ocurrido de todo.

Un breve resumen: el Inter Miami superó con comodidad a Nashville en el primero de su serie al mejor de tres. Philadelphia necesitó de los penales para eliminar a Chicago. San Diego casi se complica solo ante Portland, pese a ser claramente el equipo superior.

El lunes trajo más caos: dos entrenadores —Sandro Schwarz, de New York Red Bulls, y Chris Armas, de Colorado Rapids— fueron despedidos, y todo indica que un tercero podría volver a su antiguo club. Minnesota y Seattle hicieron todo lo posible por no marcarse entre sí; el primero terminó ganando el juego inicial pese a haber realizado solo tres disparos al arco en 120 minutos.

Y esto apenas comienza. LAFC y Son Heung-min parecen listos para una carrera profunda en la postemporada. Hay siete banquillos vacantes que esperan nuevo entrenador. Se puede decir lo que se quiera del formato al mejor de tres en la primera ronda, pero una cosa es segura: garantiza drama. La postemporada de la MLS es una locura, pero justamente por eso es tan divertida.

También hay que hablar de Lionel Messi. El argentino extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028 y parte como gran favorito para conquistar su segundo MVP consecutivo. Aun así, surgen preguntas: ¿debería haber alguna duda, considerando el gran nivel de Anders Dreyer con el equipo de expansión San Diego? ¿Y merecía Tristan Blackmon el premio al Jugador Defensivo del Año?

Los escritores de GOAL revisan el estado de la MLS en la última edición de... El Rondo.

