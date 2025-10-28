Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Lionel Messi MLS Rondo GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

El Rondo: Playoffs de la MLS, el baile de entrenadores y la carrera de Lionel Messi por otro MVP

Ha sido una semana llena de drama para la MLS, con la locura de los playoffs, cambios de entrenadores y debate sobre el MVP y otros premios de la liga.

Estamos prácticamente a mitad de la primera ronda de los playoffs de la MLS, y ya ha ocurrido de todo.
Un breve resumen: el Inter Miami superó con comodidad a Nashville en el primero de su serie al mejor de tres. Philadelphia necesitó de los penales para eliminar a Chicago. San Diego casi se complica solo ante Portland, pese a ser claramente el equipo superior.

El lunes trajo más caos: dos entrenadores —Sandro Schwarz, de New York Red Bulls, y Chris Armas, de Colorado Rapids— fueron despedidos, y todo indica que un tercero podría volver a su antiguo club. Minnesota y Seattle hicieron todo lo posible por no marcarse entre sí; el primero terminó ganando el juego inicial pese a haber realizado solo tres disparos al arco en 120 minutos.

Y esto apenas comienza. LAFC y Son Heung-min parecen listos para una carrera profunda en la postemporada. Hay siete banquillos vacantes que esperan nuevo entrenador. Se puede decir lo que se quiera del formato al mejor de tres en la primera ronda, pero una cosa es segura: garantiza drama. La postemporada de la MLS es una locura, pero justamente por eso es tan divertida.

También hay que hablar de Lionel Messi. El argentino extendió su contrato con Inter Miami hasta 2028 y parte como gran favorito para conquistar su segundo MVP consecutivo. Aun así, surgen preguntas: ¿debería haber alguna duda, considerando el gran nivel de Anders Dreyer con el equipo de expansión San Diego? ¿Y merecía Tristan Blackmon el premio al Jugador Defensivo del Año?

Los escritores de GOAL revisan el estado de la MLS en la última edición de... El Rondo.  

  • Chicago Fire FC v CF MontrealGetty Images Sport

    ¿Quién ha impresionado en los playoffs y quién ha tenido dificultades?

    Tom Hindle: Vancouver estuvo excelente. Son un pésimo emparejamiento para Dallas, pero solo puedes vencer al rival que tienes enfrente, y el equipo canadiense lo hizo con estilo. Hay que apuntarles una cómoda victoria en la primera ronda. Miami también lució sorprendentemente tranquilo, más controlado de lo que lo habíamos visto en mucho tiempo. Philadelphia, en cambio, no impresionó, lo que no ayuda a alimentar la narrativa de la “maldición del Supporters’ Shield”.

    Ryan Tolmich: Hasta ahora, los seis equipos locales han cumplido con los pronósticos, así que no hay motivos para el pánico. Dicho eso, parecía una buena oportunidad para que los Portland Timbers robaran un triunfo en San Diego, sobre todo ante la ausencia de Hirving Lozano. En cambio, desperdiciaron su ocasión con una expulsión, y probablemente eso haya sentenciado su serie.

    Alex Labidou: Inter Miami no fue espectacular, pero sí muy efectivo en el Juego 1, y eso debería asustar a sus rivales. En los playoffs pasados, el equipo se derrumbaba en los pequeños detalles y Atlanta lo aprovechó. Si ahora logran mantenerse enfocados, evitando errores y jugando con inteligencia, podrían finalmente estar a la altura de las expectativas.
    Del otro lado, se esperaba mucho más de Philadelphia. Sí, enfrentaban a un Chicago Fire en alza, guiado por Gregg Berhalter, pero el Union estaba en casa y es el actual poseedor del Supporters’ Shield. Era una oportunidad ideal para enviar un mensaje de candidato al título, y se quedaron cortos.

  • chris Armas Colorado rapids 2025IMGAN

    ¿Fueron justificados los despidos? ¿Y cuál vacante de entrenador es más atractiva?

    TH: La decisión sobre Schwarz parece dura. Es un buen entrenador y, aunque los Red Bulls no lograron meterse en los playoffs, da la sensación de que merecía la oportunidad de reagruparse y volver a intentarlo. Dicho eso, todo el modelo del grupo Red Bull se basa en tener planes de sucesión listos, así que el cambio en sí no sorprende demasiado.
    En cuanto a las vacantes, el puesto más atractivo tiene que ser el de LAFC, incluso si todo en ese club grita “Ange Postecoglou”.

    RT: Cuando más de la mitad de la liga clasifica a los playoffs, las consecuencias por quedarse fuera son inevitables, sobre todo si eres un equipo que se supone debe estar en ese grupo. Tanto los Rapids como los Red Bulls son conjuntos imperfectos, pero lo bastante competitivos como para haber llegado a la postemporada. Los cambios eran necesarios.
    Respecto a los banquillos vacantes, Atlanta es claramente el destino más atractivo por sus recursos, aunque lo mismo podría decirse del puesto en LAFC, que quedará libre una vez que Steve Cherundolo se retire al final de esta temporada.

    AL: Las temporadas de los Red Bulls y los Rapids resultaron decepcionantes y, en ese contexto, sus despidos no sorprenden. Ninguno logró clasificar, así que era difícil imaginar continuidad. A nivel de liga, el cargo en LAFC es sin duda el más interesante, mientras que el de Nueva Inglaterra ofrece quizá el mayor potencial, siempre y cuando el club mejore su historial en materia de fichajes.

  • Blackmon Vancouver WhitecapsImagn

    ¿Fue Tristan Blackmon la elección correcta como defensor del año?

    TH: ¿Seguro? No ha habido realmente un defensor en la MLS que pueda decirse que marcó una diferencia clara esta temporada. Aun así, Blackmon ha sido muy sólido, y Vancouver juega un gran fútbol. La elección tiene sentido.

    RT: Coincido, suena bastante justo. Ha estado fantástico todo el año y, en general, el club merece reconocimiento por su temporada. Blackmon no es el único destacado —los Whitecaps han formado un verdadero equipo—, pero sin duda él se ganó el mérito después de dar un gran salto de nivel esta campaña.

    AL: En gran medida, sí. Es una historia de perseverancia: un año revelación a los 29 años. Dicho eso, Jakob Glesnes, de Philadelphia, también podría haber ganado perfectamente este premio. Quizá este era uno de esos casos donde habría tenido sentido compartir el galardón.

  • Bradley Carnell Philadelphia Union 2025Imagn

    ¿Quién debería ganar el entrenador del año?

    TH: Bradley Carnell, por un margen considerable (con disculpas al siempre confiable Brian Schmetzer y al candidato sorpresa Jesper Sorensen).

    RT: Para mí hay dos nombres claros: Carnell y Sorensen. Ambos lograron que sus equipos superaran ampliamente las expectativas y los mantienen como contendientes legítimos al título de la MLS Cup. Lamentablemente para Sorensen, su caso se ve algo empañado —de forma injusta— por el hecho de que su club invirtió en Thomas Müller, mientras que el Union se mantuvo fiel a su estilo habitual. No es del todo justo, pero probablemente eso incline la balanza a favor de Carnell en lo que, de otro modo, sería una contienda muy pareja.

    AL: En cualquier otra temporada, este premio tendría que ser para Mikey Varas. Pero considerando el dominio de Philadelphia con una plantilla limitada y sin grandes fichajes de renombre, el reconocimiento tiene que ir para Carnell.

  • FBL-MLS-USA-MIAMI-NASHVILLEAFP

    ¿Algún argumento en contra de Messi como MVP?

    TH: Ninguna duda. Es el mejor jugador de la liga, el mejor jugador de todos los tiempos, y acaba de firmar la mejor temporada en la historia de la MLS sin siquiera esforzarse demasiado. Algunos dicen que Dreyer lo merece… no. Dreyer está tres pasos por delante del resto en un campo de fútbol; Messi está quinientos.

    RT: Messi gana, punto. No hay discusión posible porque no existe ningún jugador en la MLS que esté siquiera cerca de su nivel. Fin del debate.

    AL: No hay mucho que debatir, aunque si nos ponemos meticulosos, hay que reconocer que el elenco de apoyo de Messi es superior al de cualquier otro equipo de la liga. Es más fácil acumular 48 contribuciones de gol cuando tienes a Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Rodrigo De Paul alimentándote de balones.
    Dreyer, en cambio, jugó con un equipo joven de San Diego en su temporada debut, y aun así logró 19 goles y 19 asistencias, pese a la baja de Milan Iloski y a que Hirving ‘Chucky’ Lozano tuvo minutos limitados. El danés simplemente tuvo la mala suerte de coincidir con la era Messi; en cualquier otro año, sería el claro ganador.

