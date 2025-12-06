+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Thomas Hindle y Ryan Tolmich

El Rondo, edición de la MLS Cup: ¿Puede el Inter Miami de Lionel Messi ganarla, pueden los Vancouver Whitecaps terminar con estilo y es esta la mejor final de la historia?

El sueño de la MLS debería generar muchas historias y parece estar bien equilibrado para ser un partido muy atractivo entre dos equipos bien emparejados.

Es hora de la MLS Cup. ¿Podría haber ido mejor la liga? Antes de los playoffs, si encuestabas a mil aficionados del fútbol y les pedías que nombraran su final soñada, la mayoría habría elegido esta.

Por un lado: Inter Miami y Lionel Messi. Estos muchachos son mucho más que ocho Balones de Oro y 10 más en estos días. Javier Mascherano ha desbloqueado un poco de calidad defensiva en el momento justo, y ahora hay una verdadera columna vertebral: Sergio Busquets todavía dictando el tempo, y Rodrigo De Paul llegando en el momento exacto para darle a Miami ese extra de ventaja cuando los partidos se ponen difíciles.

Por otro lado, Vancouver. Son más difíciles de definir, pero tienen todos los ingredientes correctos: un entrenador inteligente, un elenco de apoyo confiable, y un hombre estrella en Brian White, quien ha pasado toda la temporada demostrando que puede marcar cuando importa. Añade el incansable trabajo en el mediocampo de Sebastian Berhalter, y obtienes un equipo perfectamente construido para esta etapa. Ya han vencido a Miami dos veces en competiciones de eliminación directa este año (aunque eso fue una versión muy diferente de los Herons).

Es obvio y justo favorecer a Miami, pero lo más probable es que esto sea mucho más que una exhibición de Messi. Será una final reñida, una que estará en equilibrio.

Entonces, ¿quiénes son los hombres clave? ¿Quiénes son los factores X? Y, en el necesario acto de hipérbole de la MLS, ¿podría ser esta la mejor final de la MLS Cup de la historia? Los escritores de GOAL analizan la MLS Cup antes de lo que debería ser un enfrentamiento tentador en otra edición de… El Rondo.

    ¿Qué necesita hacer Miami para ganar?

    Tom Hindle: Mantener el balón fuera de la red en su propio arco. Esto suena como un gran "duh", pero Miami va a marcar un montón. La pregunta es: ¿pueden evitar que los otros hagan lo mismo? En las últimas semanas, han sido bastante buenos defensivamente. Eso simplemente tiene que continuar. 

    Ryan Tolmich: Dar el balón a Messi y hacerse a un lado. Todos sabemos lo dominante que es y lo que puede hacer, así que el plan de juego es simple: dejarlo hacer esas cosas. Eso, generalmente, es suficiente para ganar, especialmente en finales donde los márgenes suelen ser tan estrechos.

    ¿Qué necesita hacer Vancouver para ganar?

    TH: ¿Además de intentar limitar al mejor futbolista de todos los tiempos a muy pocas oportunidades cuando está en la forma de la temporada? Bueno, tienen que ser lo más clínicos posible. Vancouver seguramente creará, pero Miami creará más. Muller, Brian White y compañía necesitan poner el balón en la red cuando tengan sus oportunidades. Esto será un duelo. Es hora de que Vancouver supere a los otros chicos. 

    RT: Bueno, van a necesitar anotar. No vas a dejar a Miami sin marcar, lo que significa que necesitarás al menos dos goles propios mientras limitas el daño en el otro extremo. ¿Pueden los Whitecaps hacer eso? Absolutamente. Están mejor equipados para ir de igual a igual con Miami que cualquier otro equipo en la MLS.

    ¿Quién será el factor X para Miami?

    TH: Si estamos convenientemente ignorando al GOAT, entonces Tadeo Allende es la respuesta aquí. El argentino ha estado en una forma eléctrica últimamente. Tener un toque goleador es bueno, y apostarías a que aprovecharía sus oportunidades en este momento. Pero tendrá que estar atento en defensa, especialmente contra un mediocampo de Vancouver tan enérgico. 

    RT: Los dos jóvenes talentos: Allende y Silvetti. Messi hará su habitual aportación, pero cualquier ayuda que le proporcionen será de gran ayuda para los Herons. Parte de la razón por la que Miami ha sido tan bueno es porque su elenco de apoyo ha dado un paso adelante. Si pueden hacerlo de nuevo, estarán bien.

    ¿Quién será el factor X para Vancouver?

    TH: Ryan Gauld. Ahora parece una opción auxiliar, a pesar de que hace 12 meses era simplemente el hombre clave para ellos. El centrocampista ofensivo se perdió gran parte de la temporada debido a una lesión y ha mostrado destellos sin estar en su mejor nivel brillante. Lo más probable es que salga del banco aquí, y podría añadir una inyección extra de calidad para inclinar el juego a favor de Vancouver al final, si necesitan una chispa.

    RT: ¡Mostremos algo de vida para el centrocampista de contención! Andres Cubas es un absoluto monstruo, y ha llevado su juego a un nuevo nivel en estos playoffs. El centrocampista hace tantas de las pequeñas cosas para los Whitecaps que permiten que este equipo prospere. Sin embargo, deberá encontrar un nivel aún más alto en esta final de copa. 

    ¿Es este el mejor enfrentamiento de la final de la MLS Cup de la historia?

    TH: ¡Sobre el papel, es difícil pensar en uno mejor! La narrativa Messi-Muller es SABROSA, y tenemos dos equipos muy ofensivos pero muy defectuosos enfrentándose entre sí. En teoría, eso debería llevar a un fútbol muy entretenido. Por otra parte, las finales suelen ser bastante pobres, y esta podría ser otra final pobre. Pero vamos a creer y decir que será un verdadero espectáculo. 

    RT: Veamos el partido primero. Hemos visto algunos clásicos entre equipos que nadie esperaba y algunos verdaderos desastres con superestrellas. ¿Tiene potencial este partido? Por supuesto, pero todo dependerá de lo que ocurra en el campo.

    Predicción final

    TH: Vamos con un 3-2 Miami. The Herons están en racha en este momento, y aunque Vancouver lo haga emocionante, Messi y compañía serán demasiado. 

    RT: Elijo un 3-1 Miami. Messi es demasiado bueno, el ambiente es muy positivo, y la ventaja de jugar en casa importará. Será reñido, pero Miami conseguirá uno o dos goles tardíos para sentenciarlo y levantar una Copa MLS.

