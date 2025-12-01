El Rondo, análisis de las Finales de Conferencia de la MLS: el Inter Miami de Lionel Messi parece destinado a la MLS Cup, los Whitecaps de Thomas Müller siguen en ascenso, y el futuro de Hirving ‘Chucky’ Lozano en San Diego se vuelve incierto

Y así como así, el escenario está listo. Los Vancouver Whitecaps e Inter Miami jugarán por la MLS Cup el sábado por la tarde. Es uno interesante: Lionel Messi de un lado, Thomas Müller del otro, dos leyendas anclando dos equipos realmente fuertes preparándose para una final adecuada.

¿Pero qué hay de los juegos que los llevaron hasta aquí? La MLS ofreció dos semifinales muy entretenidas, aunque no particularmente cerradas, durante el fin de semana. Miami destrozó a NYCFC, 5-1. Vancouver derrotó a San Diego 3-1. Los resultados eran quizás un poco predecibles. ¿Pero el margen de victoria en ambos juegos? Ni de cerca. Aun así, las cosas se preparan de manera intensa, y proporciona un foro para la reflexión. NYCFC eran los desvalidos y en realidad hicieron una buena presentación en el juego. SDFC podría haber jugado de igual a igual con Vancouver, pero un par de desafortunadas jugadas - y el hecho de lidiar con la agitación interna reportada entre su entrenador, Mikey Varas, y su estrella Hirving 'Chucky' Lozano - complicaron las cosas.

Aun así, ¿son justos los resultados? ¿Y es esta la final soñada? GOAL los escritores echan un vistazo a un divertido fin de semana de finales de conferencia, y miran hacia adelante a lo que debería ser una apasionante MLS Cup en otra edición de... El Rondo.

