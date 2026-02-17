Getty/GOAL
El representante de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus, afirma que el Al-Hilal tiene «más poder económico» que el Al-Nassr
Por qué Ronaldo se declaró en huelga en la Liga Profesional Saudí
Ronaldo, cinco veces ganador del Balón de Oro, sorprendió al mundo del deporte al descartarse de la selección en Oriente Medio. Desilusionado por el hecho de que los clubes rivales puedan gastar más que el Al-Nassr —el traspaso de Karim Benzema entre el Al-Ittihad y el Al-Hilal fue la gota que colmó el vaso—, CR7 se perdió tres partidos.
Regresó en la victoria por 2-0 sobre el Al-Fateh, mientras sigue persiguiendo los 1000 goles en su carrera, poniendo fin a una protesta profesional. Su compatriota Jesús está encantado de tener de nuevo a su disposición al eterno jugador de 41 años y, gracias a su experiencia personal, puede entender los argumentos de Ronaldo.
Jesús puede entender por qué Ronaldo está frustrado.
Jesús ha dicho: «Ya he estado en el Al Hilal. He estado en el otro lado, así que sé cómo es. Ya me he beneficiado de ello. Tienen más poder económico. Cuando estuve allí, me beneficié como entrenador. Es normal. El Al-Nassr, con recursos diferentes, tiene que competir por los primeros puestos. Tenemos que seguir siendo fuertes.
«Por eso me contrataron, para reducir la diferencia entre el Al Hilal y el Al Nassr, en términos de títulos y puntos. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos mucha confianza en la estructura del Al Nassr, una estructura que, poco a poco, está logrando equilibrar cada vez más al grupo. Pero no solo al grupo de jugadores que juegan, sino también al grupo fuera del campo, un equipo que es consciente de las dificultades, un equipo que sabe que luchará contra rivales con mayor poderío económico, no deportivo».
La Liga Profesional Saudí ha refutado las afirmaciones de Ronaldo de que los rivales del Al-Nassr reciben un trato preferencial, diciendo en un comunicado oficial: «La Liga Profesional Saudí se estructura en torno a un principio sencillo: todos los clubes operan de forma independiente bajo las mismas reglas.
Los clubes tienen sus propias juntas directivas, sus propios ejecutivos y sus propios dirigentes futbolísticos. Las decisiones sobre fichajes, gastos y estrategia corresponden a esos clubes, dentro de un marco financiero diseñado para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio competitivo. Ese marco se aplica por igual en toda la liga.
Cristiano se ha comprometido plenamente con el Al Nassr desde su llegada y ha desempeñado un papel importante en el crecimiento y la ambición del club. Como cualquier competidor de élite, quiere ganar. Pero ningún individuo, por muy importante que sea, determina las decisiones más allá de su propio club».
Ronaldo, desesperado por ganar un gran trofeo con el Al-Nassr
A Ronaldo se le ha aconsejado que debe «respetar la liga o marcharse», y se le ha cuestionado cómo un hombre con el contrato más lucrativo del fútbol mundial puede justificar negarse a hacer su trabajo diario.
Sin embargo, la antigua superestrella del Manchester United y del Real Madrid siempre ha exigido los más altos estándares tanto a sí mismo como a quienes le rodean. No le gusta quedar en segundo lugar y sigue esperando su primer gran título en Oriente Medio, tras haber ganado la Copa de Campeones de Clubes Árabes en 2023.
Jesús cree que puede cumplir la ambición de Ronaldo. Sobre la lucha por los premios prestigiosos, ha dicho: «Estamos en la lucha por el campeonato, estamos a un punto del líder, algo que el Al-Nassr no ha podido hacer. En los últimos años, el Al-Nassr ha terminado a 16 o 14 puntos del líder. Este año no queremos que eso suceda, no sé qué pasará. Estamos seguros de que podemos competir por los primeros puestos hasta el final».
Rumores sobre traspasos: ¿Se marchará Ronaldo este verano?
El Al-Nassr disputará el miércoles un partido de la Copa AFC contra el Arkadag, antes de que Ronaldo y compañía regresen a la Saudi Pro League el sábado en casa contra el Al-Hazem. CR7 esperará marcar en ese partido, ya que persigue su tercera Bota de Oro consecutiva.
Sin embargo, se plantean dudas sobre su futuro a largo plazo. Ronaldo se encamina hacia otro Mundial con Portugal, como capitán de su selección, pero su contrato incluye cláusulas de rescisión que pueden activarse en la próxima ventana de fichajes. Se especula con su regreso a Europa, así como con un posible fichaje por la MLS, donde se reuniría con su eterno rival, Lionel Messi.
