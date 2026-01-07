Rashford ha revelado que le encantaría permanecer en Barcelona si tuviera la opción, mientras busca añadir trofeos ganados en España a un ya brillante gabinete.

Dijo: "Lo que quiero es quedarme en el Barça. Es el objetivo final, pero no es la razón por la que estoy entrenando duro y dando lo mejor de mí. El propósito es ganar. El Barça es un club enorme, fantástico, construido para ganar títulos."

A Rashford también se le preguntó sobre sus primeras impresiones de la ciudad y cómo se ha adaptado al gigante español, a lo que respondió: "Me estoy adaptando muy bien al club y a la ciudad. Desde el momento en que llegué, me sentí muy bien recibido.

"Para mí, la razón por la que estoy aquí es para ayudar al equipo a ganar trofeos; la temporada pasada fue fantástica, pero la vida avanza muy rápido, las cosas cambian, y el objetivo es repetir esos éxitos. Estoy totalmente concentrado en eso. Todo ha sido fantástico con el personal y mis compañeros de equipo; no tengo quejas."

Añadió: "Aquí hay presión, pero no es presión negativa; es el tipo de presión que deseas como jugador, el tipo que quiero y siempre he querido como futbolista. No puedo estar en un lugar donde no haya grandes expectativas; para mí, es más difícil mantenerme motivado y dar lo mejor de mí en un club donde las exigencias no están en su punto máximo."