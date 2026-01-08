+18 | Contenido comercial | Se aplican términos y condiciones | Juega responsablemente | Principios editoriales
Richard Martin

El regreso de Cristiano Ronaldo destruyó todo lo que Ole Gunnar Solskjaer estaba construyendo en el Manchester United - su segundo ciclo puede ser un éxito a corto plazo

Quizás Ole Gunnar Solskjaer debería haber escuchado a Kieran McKenna cuando se enteró de la posibilidad de que Cristiano Ronaldo regresara al Manchester United en 2021. Muchos aficionados de los Diablos Rojos habían soñado con el regreso de Ronaldo a Old Trafford durante más de una década, y la perspectiva de que jugara bajo las órdenes de otro jugador icónico del pasado de United fue el máximo golpe para los amantes de la nostalgia.

Solskjaer había presenciado de cerca el ascenso de Ronaldo como adolescente en Old Trafford y, comprensiblemente, se lanzó a la idea de que el múltiple ganador del Balón de Oro liderara su ataque. Pero McKenna, ahora jefe de Ipswich Town, estaba preocupado.

"'¿Cómo nos vamos a defender?' Esa es la primera cosa que dice [McKenna]", recordó Solskjaer en el podcast noruego NRK.

Nadie más en el club quería escuchar a McKenna, con todas las camisetas que el club estaba a punto de vender, las perspectivas comerciales y el frenesí en las redes sociales que se estaba generando. Pero con el beneficio de la retrospectiva, Solskjaer desearía haber escuchado a su confiable asistente.

"Probablemente fue una elección equivocada para todos nosotros", admitió. "Pero sentimos que era la decisión correcta en ese momento y lugar."

Aunque el regreso de Ronaldo inicialmente desató una ola de euforia en Old Trafford y anotó muchos goles en su primera temporada de regreso, también destruyó todo lo que Solskjaer había estado construyendo. La etapa de tres años del noruego al frente del United a menudo se recuerda por cómo terminó, y sin embargo, su mandato también fue testigo de momentos increíbles. El fútbol, por ejemplo, también fue el más emocionante que ha sido bajo cualquier entrenador desde Sir Alex Ferguson. 

Y así, mientras muchos fanáticos rivales podrían estar riéndose ante la perspectiva de que Solskjaer regrese al banquillo del United más de cuatro años después de haber sido despedido, su segunda venida puede ser un éxito, siempre y cuando no se deje llevar por la arrogancia nuevamente.

    Decisión rápida

    El fichaje de Ronaldo fue una sorpresa total, tanto que un miembro veterano del personal del United fue ordenado por Ed Woodward para terminar inmediatamente sus vacaciones familiares y regresar directamente a Manchester para preparar el anuncio. Solskjaer tampoco tuvo mucho tiempo para pensarlo. No es que lo necesitara.

    "Fue una decisión muy rápida", dijo Solskjaer en el podcast Stick to Football. "Cuando se hizo evidente que él iba a dejar Juventus, obviamente había otros clubes que lo querían, pero yo estaba emocionado. Me preguntaron, '¿Quieres que intentemos esto?'. Dije que sí, obviamente sabemos que Cristiano es calidad, y tiene 37 años, pero tenemos que gestionar – es el mejor goleador del mundo."

    El United había tenido un buen comienzo en la temporada 2021-22, aplastando al Leeds 5-1 en el primer día mientras sumaban siete puntos en sus primeros tres juegos. Ronaldo tuvo un debut casi perfecto también, ya que anotó dos veces en una victoria 4-1 sobre el Newcastle en un eufórico Old Trafford. Pero los inconvenientes de su regreso se pudieron ver en el siguiente partido, ya que el United fue vencido 2-1 por Young Boys en la Liga de Campeones.

    Ronaldo volvió a anotar en una victoria 2-1 en West Ham, pero el United perdió cinco de sus siguientes siete partidos de liga, con Solskjaer despedido después de perder 4-1 en Watford a mediados de noviembre.

    Desequilibró el equipo

    Ronaldo marcó goles importantes en la Liga de Campeones que evitaron que las cosas empeoraran aún más, pero esos goles no podían ocultar el hecho de que el equipo se había vuelto completamente desequilibrado por su presencia.

    Solskjaer admitió: "Comenzamos de inmediato pensando: '¿cómo vamos a presionar y cambiar los pequeños ajustes?'. Con el balón, con él en el equipo, no era un problema. Sin él [presionando], tuvimos que cambiar un poco los diferentes roles a los que estábamos acostumbrados. Éramos uno de los equipos que más presionaban antes."

    Mientras Solskjaer pensaba que Ronaldo entendía la necesidad de ser rotado debido a su edad, la realidad era que en las raras ocasiones en que el técnico dejaba al portugués fuera del once titular, había una gran reacción negativa. Cuando Ronaldo estuvo en el banquillo contra el Everton, se vio a Ferguson diciéndole al luchador de UFC y fanático del United, Khabib Nurmagomedov: "Siempre debes comenzar con tus mejores jugadores."

    'Los egos salieron'

    El incidente socavó la autoridad de Solskjaer y subrayó la sensación de que el regreso de Ronaldo había llevado al United a convertirse en un acto circense. 

    "Cristiano, cuando lo conoces y hablas con él, quería jugar tres de cada cuatro partidos, se dio cuenta de que también está envejeciendo. ¡Pero cuando lo dejas fuera una vez, no está feliz!" recordó Solskjaer. "He pensado mucho sobre esto... Lo correcto fue fichar a Cristiano. Pero creo que habría ido mejor para Cristiano y para nosotros si no hubiera firmado."

    No solo el ritmo pausado de Ronaldo era un problema. Poco después de su llegada, Solskjaer percibió una caída en la moral en todo el equipo.

    Le dijo a The Athletic: "Cuando tienes un grupo, necesitas que todos remen en la misma dirección. Cuando las cosas no salían bien, podías ver a ciertos jugadores y egos salir a la luz. Las cosas se habían agriado, se había perdido el colectivo y eso no es el Man United, donde los equipos están construidos en base al colectivo. Algunos jugadores sentían que deberían haber jugado más y no eran constructivos para el ambiente."

    Haciendo las cosas correctas

    El regreso de Ronaldo fue un momento decisivo para el United de Solskjaer, pero el amargo final no cambia el hecho de que el noruego sigue siendo el entrenador con más años de servicio en el club desde que Ferguson se marchó tras lograr los mejores resultados en la Premier League. En sus dos temporadas completas al mando, el equipo terminó tercero y luego segundo, lo que significa que Solskjaer es el único entrenador desde Ferguson en lograr finales consecutivos entre los cuatro primeros. Le devolvió la sonrisa al United después de que Jose Mourinho había oscurecido el ambiente y permitió que los jugadores volvieran a creer en sí mismos.

    Así es como Nemanja Matic lo recuerda. "Me sentí apenado porque Ole era un gran tipo y estábamos en camino de lograr algo grande", dijo a FourFourTwo. "No era su primera opción en el mediocampo y nunca me gustó un entrenador cuando no jugaba; peleaba con ellos. Pero Ole fue el primer entrenador con el que no peleé. Él reunió a los jugadores que no estaban en el once titular. Conocía el club y los fanáticos lo amaban.

    "Terminamos segundo y tercero con él. Había una atmósfera en el equipo de que no estábamos contentos terminando segundos, pero cuando ves los resultados ahora, lo hicimos increíblemente. Creo que Ole merecía más tiempo - y cuando digo Ole, también quiero mencionar a su personal, como Michael Carrick y Kieran McKenna. Iban por el camino correcto para devolver al United."

    Resultados instantáneos

    Marcus Rashford también habló muy bien de Solskjaer. "Ole es una persona fantástica", dijo. "Me encantó jugar bajo su dirección. Puedo hablar por muchos de los jugadores del Manchester United cuando digo que disfrutamos jugar para él."

    Contrasta la positividad que los jugadores sentían por Solskjaer con la atmósfera negativa que Ruben Amorim creó con sus comentarios críticos sobre el equipo. Solskjaer es un unificador y trajo resultados instantáneos, con el United ganando 14 de sus primeros 17 partidos. Tuvo un impacto similar cuando se convirtió en entrenador del Besiktas, ganando ocho de sus primeros 12 juegos, incluyendo una goleada 4-1 al Athletic Club y venciendo a los rivales locales Galatasaray.

    Existen dudas sobre la capacidad táctica de Solskjaer, pero, como demuestra la etapa de Amorim, los jugadores en clubes grandes no siempre manejan bien recibir demasiadas instrucciones. El estilo de contraataque de Solskjaer es simple y es fácil imaginar a Bryan Mbeumo y Amad Diallo prosperando bajo su dirección. Tampoco se debe olvidar que el período más productivo de Bruno Fernandes como jugador del United, con sus 26 goles y 19 asistencias en sus dos primeras temporadas, fue cuando Solskjaer estaba a cargo.

    Devuelve la alegría.

    Además de aceptar traer de vuelta a Ronaldo, el mayor error de Solskjaer fue pensar que el United podía jugar como iguales contra el Manchester City y el Liverpool en sus últimas semanas a cargo. Sus dos mayores rivales destruyeron casi a todos los demás equipos esa temporada, acumulando 93 y 92 puntos, respectivamente, y Solskjaer fue ingenuo al no preparar a su equipo de manera diferente. 

    El Liverpool aplastó al United 5-0 mientras que el City simplemente los pasó al olvido en una derrota por 2-0 que se sintió casi tan desesperanzadora como la paliza del equipo de Jurgen Klopp. Posteriormente, le dijo a Stick to Football: "Esos dos partidos en casa, siempre los vi como que tenemos que ser el Manchester United. No defender, no ser un equipo de contraataque, solo dejar que los jugadores salgan ahí, de tú a tú con ellos porque de lo contrario no tiene sentido estar en el Manchester United. Tienes que, en algún momento, dar el siguiente paso, y ellos no estaban listos. Simplemente no lo suficientemente buenos."

    El United de Solskjaer estaba en su mejor momento cuando jugaban con sus fortalezas, y si aprende de los errores de su primera etapa, puede devolverle la alegría a un club que últimamente ha estado hambriento de esperanza.

