El reemplazo de Mohamed Salah en el Liverpool: si no es Antoine Semenyo, ¿entonces quién? Ocho opciones de transferencia para Arne Slot y compañía ante la posible salida del egipcio

Habiendo acusado al club de 'tirarlo debajo del autobús' y revelando que su relación con Slot ahora es inexistente, la brillante era de Salah en Anfield parece estar llegando a un triste final. Si eso será en enero o en el verano aún está por verse, pero se está volviendo cada vez más claro que los Reds deben implementar su plan de sucesión.

A medida que se asienta el polvo tras el explosivo estallido del jugador de 33 años, se ha informado que Liverpool no tiene intención de darle a su talismán una gran despedida en Anfield en su último partido antes de que se dirija a la Copa Africana de Naciones, ya que buscan proteger su posición de negociación al no hacer un evento de su salida. De hecho, Slot no ofreció garantía de que siquiera jugará contra Brighton el sábado en lo que podría ser su último partido para el club.

Mientras se dice que el Liverpool no quiere vender, los jefes de la Saudi Pro League han dejado una vez más muy claro que quieren comprar, y parece solo una cuestión de tiempo antes de que llegue una oferta. Con el futuro de Salah ahora insostenible, el club debe planificar - pero ¿quién podría ocupar el vacío? Bournemouth's Antoine Semenyo ha surgido como una posibilidad seria esta semana, aunque los Reds enfrentarían una dura competencia de Manchester City y Tottenham y su forma ha disminuido en las últimas semanas. Hemos analizado en profundidad la posible llegada del ghanés aquí.

Si ese movimiento fallara, ¿cuáles son las alternativas? A continuación, GOAL evalúa las opciones de los Merseysiders...