El recién nombrado entrenador de Newell's Old Boys habla sobre el 'sueño' del fichaje de Lionel Messi

Messi formó parte del sistema juvenil de Newell’s antes de unirse a los gigantes de La Liga, Barcelona, mientras aún era adolescente. Acordaron cubrir sus gastos médicos en ese momento y pusieron al creador de juego sudamericano en el camino hacia el estrellato.

Se pasaron unos 21 años en Cataluña, rompiendo todo tipo de récords en el camino, antes de dirigirse al Paris Saint-Germain en 2021. Después de dos temporadas en Francia, Messi decidió perseguir el sueño americano al unirse a David Beckham en el sur de Florida.

El ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones se ha comprometido con un nuevo contrato con el Inter Miami hasta 2028, llevándolo más allá de su 40º cumpleaños, pero no ha habido noticias sobre cuándo planea retirarse.