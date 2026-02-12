Getty Images Sport
El Real Madrid sufre un nuevo revés por la lesión de Kylian Mbappé, cuyos problemas de rodilla continúan antes del partido contra la Real Sociedad
Mbappé no se presenta al entrenamiento en Valdebebas
Mbappé ha estado notablemente ausente del primer equipo, ya que lleva dos días consecutivos entrenando lejos de sus compañeros, confinado en el gimnasio en lugar de participar en los ejercicios tácticos sobre el césped. La noticia ha conmocionado a la afición, sobre todo teniendo en cuenta la importancia de los próximos partidos.
Según Sport, el delantero sufre molestias persistentes en la rodilla izquierda. Aunque el club aún no ha publicado un informe médico oficial en el que se detalle una rotura o distensión específica, su imposibilidad de entrenar apenas 48 horas antes de un partido sugiere que la situación se está tratando con gran preocupación. Para un jugador cuyo juego se basa en gran medida en movimientos explosivos y velocidad, cualquier problema en la articulación de la rodilla es, naturalmente, motivo de extrema precaución por parte del equipo médico. Arbeloa, que busca mantener la presión en lo alto de la tabla, tiene ahora un gran quebradero de cabeza a la hora de elegir la alineación, mientras se prepara para uno de los partidos en casa más difíciles de la temporada.
Los recurrentes problemas de rodilla despiertan la alarma en Madrid
Lo que hace que este último contratiempo sea especialmente preocupante para la directiva del Madrid es que parece ser una reaparición de un viejo problema. Mbappé sufrió un esguince en la misma rodilla izquierda en diciembre, y aunque parecía haberse recuperado por completo, las alarmas vuelven a sonar. Las lesiones recurrentes suelen indicar una debilidad subyacente o una vuelta prematura a la competición, y el departamento médico del club hará todo lo posible por evitar una baja prolongada.
Durante la sesión matinal del jueves, se vio a Mbappé trabajando junto a fisioterapeutas especializados para intentar reducir la inflamación. Sin embargo, el hecho de que aún no haya pasado a trabajar individualmente con el balón en el campo indica que está lejos de estar listo para jugar. La superestrella francesa ha sido el eje del ataque del Madrid esta temporada, y su posible ausencia deja un enorme vacío en el último tercio del campo. Con la lucha por el título entrando en una fase decisiva, perder a su principal goleador por un problema crónico en la rodilla es lo último que necesitaba el vigente campeón.
Arbeloa se enfrenta a una creciente crisis de lesiones
El momento en que se produjo la lesión de Mbappé no podía ser peor para el entrenador Arbeloa. El Madrid se encuentra actualmente a solo un punto del Barcelona, su rival en la clasificación de La Liga, y cualquier tropiezo contra un Real Sociedad en plena forma podría resultar catastrófico para sus aspiraciones al título. El equipo vasco es actualmente uno de los más peligrosos de la división, como demostró con su victoria sobre el Athletic Club en la Copa del Rey el miércoles por la noche.
Sin embargo, la lista de lesionados no termina con Mbappé. Arbeloa ya está lidiando con una crisis que ha dejado fuera de juego a varias figuras clave. Jude Bellingham, Rodrygo y Eder Militao siguen en distintas fases de sus programas de recuperación y no jugarán este fin de semana. Para empeorar las cosas, el joven defensa Raúl Asencio tampoco participó en la última sesión, y el club ha confirmado que presenta síntomas gripales. Con tantas estrellas consolidadas en la enfermería, la profundidad de la plantilla se está poniendo a prueba hasta el límite, lo que deja al entrenador con muy pocas opciones para rotar a su agotado equipo.
Se recomienda precaución antes del enfrentamiento con el Benfica
Aunque la atención se centra ahora mismo en el partido de liga del sábado, la inminente Champions League está influyendo en la decisión del club. El Madrid se enfrentará al Benfica el martes en un partido europeo clave, y el equipo médico está pidiendo mucha precaución. Si Mbappé juega con dolor contra la Real Sociedad, podría empeorar su lesión de rodilla y perderse el viaje a Lisboa.
Se espera que la decisión final sobre su disponibilidad se tome tras la sesión de entrenamiento del viernes, que servirá como prueba definitiva de su estado físico. Si no puede completar la sesión con el grupo, es casi seguro que se quedará fuera de la convocatoria para enfrentarse al equipo vasco. Arbeloa sabe que, aunque la liga es vital, la Champions League forma parte del ADN del club, y tener a Mbappé en forma para las eliminatorias es la prioridad. Por ahora, los aficionados del Madrid solo pueden esperar y cruzar los dedos, con la esperanza de que los problemas de rodilla de su estrella sean solo un contratiempo temporal y no un golpe que le haga perder la temporada.
